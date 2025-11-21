¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¼è°ú¤Î¼ÂÂÖÄ´ºº¡¡º£Ç¯¾åÈ¾´ü¤ËÅÔÆâ¿·ÃÛ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¼èÆÀ¤·¤¿¿Í¤Î3¡ó¤Ï³¤³°¤Ë½»½ê¡¡ÅÔ¿´Éô¤Ç¤¢¤ë¤Û¤É³ä¹ç¹â¤¯
º£Ç¯¾åÈ¾´ü¤ËÅìµþÅÔÆâ¤Î¿·ÃÛ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ò¼èÆÀ¤·¤¿¿Í¤Î¤¦¤Á¡¢³¤³°¤Ë½»½ê¤¬¤¢¤ë¿Í¤Î³ä¹ç¤¬3%¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¿·ÃÛ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ò½ä¤Ã¤Æ¤Ï¡¢³°¹ñ¿Í¤¬Ã»´üÅª¤ÊÍø±×¤òµá¤áÇäÇã¤¹¤ë¤³¤È¤¬²Á³Ê¹âÆ¤Î°ì°ø¤È»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê¤ÏÅÐµ¾ðÊó¤ò¸µ¤Ë¼è°ú¤Î¼ÂÂÖÄ´ºº¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢Ä´ºº¤Î·ë²Ì¡¢º£Ç¯1·î¤«¤é6·î¤Þ¤Ç¤ËÅÔÆâ¤Î¿·ÃÛ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ò¼èÆÀ¤·¤¿¿Í¤Î¤¦¤Á¡¢³¤³°¤Ë½»½ê¤¬¤¢¤ë¿Í¤Î³ä¹ç¤Ï3%¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£ÀéÂåÅÄ¶è¤Ê¤ÉÅÔ¿´6¶è¤Ç¤Ï7.5%¤ÈÅÔ¿´Éô¤Ç¤¢¤ë¤Û¤É³ä¹ç¤¬¹â¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Ä´ºº·ë²Ì¤Ï¶á¤¯¸øÉ½¤µ¤ì¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¡¢À¯ÉÜ¤Ï¤³¤Î·ë²Ì¤ò»²¹Í¤ËÍèÇ¯1·î¤Þ¤Ç¤Ë³°¹ñ¿Í¤Ë¤è¤ëÅÚÃÏ¼èÆÀ¤Î¥ë¡¼¥ë¤ò¸«Ä¾¤¹Êý¿Ë¤Ç¤¹¡£
¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê¤Ï¤Û¤«¤Ë¤â¡¢ÉÔÆ°»ºÅÐµ¤Ë¹ñÀÒ¤òµÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤òµÁÌ³ÉÕ¤±¤ë¤¿¤á¡¢´ØÏ¢¤¹¤ëË¡Î§¤ò²þÀµ¤¹¤ë¸¡Æ¤¤ò»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£
ÉÔÆ°»º¼èÆÀ¤Î¼ÂÂÖ¤òÇÄ°®¤·¤ä¤¹¤¯¤·¤Æ¡¢»Ô¾ì´Ä¶¤ÎÅ¬Àµ²½¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤¿¤¤¹Í¤¨¤Ç¤¹¡£