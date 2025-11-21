12·î¤Î¶âÍË¡¦ÅÚÍË ¿¼Ìë¤Ë·§ËÜ»ÔÆâ¤Ç¡Ö¾è¤ê¹ç¤¤¥¿¥¯¥·ー¡×±¿¹Ô¡¡ÄÌÄ®¶Ú¤«¤éÅìÀ¾ÆîËÌ¤Ë4¥ëー¥È¡¡±¿ÄÂ¤Ï°ìÎ§1500±ß
·§ËÜ»Ô¥¿¥¯¥·ー¶¨²ñ¤Ï¡¢12·î¤Ë¿¼Ìë¤Î¾è¹ç¥¿¥¯¥·ー¤ò±¿¹Ô¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û12·î¤Î¶âÍË¡¦ÅÚÍË ¿¼Ìë¤Ë·§ËÜ»ÔÆâ¤Ç¡Ö¾è¤ê¹ç¤¤¥¿¥¯¥·ー¡×±¿¹Ô¡¡ÄÌÄ®¶Ú¤«¤éÅìÀ¾ÆîËÌ¤Ë4¥ëー¥È¡¡±¿ÄÂ¤Ï°ìÎ§1500±ß
·§ËÜ¸©Æâ¤Î¥¿¥¯¥·ー²ñ¼Ò5¼Ò¤¬12·î5Æü¤«¤é±¿¹Ô¤ò»Ï¤á¤ë¤Î¤Ï¡Ö¾ë²¼¤Þ¤Á¥Ê¥¤¥È¥é¥¤¥ó¡×¤Ç¤¹¡£
·§ËÜ»ÔÆâ¤Ç¤ÏËèÇ¯¤ÎËºÇ¯²ñ¥·ー¥º¥ó¤Ë¥¿¥¯¥·ー¤¬ÉÔÂ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³¹Ãæ¤Î³èÀ²½¤â¿Ê¤á¤è¤¦¤È¡¢¼Â¾Ú¼Â¸³¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¼Â¾Ú¼Â¸³¤Ç¤Ï¡¢Äê°÷8¿Í¤Î¥¸¥ã¥ó¥Ü¥¿¥¯¥·ー¤ò³¹Ãæ¤òµ¯ÅÀ¤ËÅìÀ¾ÆîËÌ¤½¤ì¤¾¤ì¤Ø¸þ¤±¤Æ4Ï©Àþ±¿¹Ô¤·¤Þ¤¹¡£
µ¼Ô¡Ö¾è¹ç¥Ð¥¹¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÄÌÄ®¶Ú¤Î¥Ð¥¹Ää¤«¤é½ÐÈ¯¤·¤Þ¤¹¡£ÌÜ°õ¤Ï²«¿§¤¤´ÇÈÄ¤Ç¤¹¡×
±¿¹Ô¤Ï12·î¤Î¶âÍË¤ÈÅÚÍË¤Î¿¼Ìë0»þÈ¾°Ê¹ß¤Ç¡¢·ò·³ÊýÌÌ¤Ë¸þ¤«¤¦Åì¥ëー¥È¤Ï20Ê¬¤ª¤¤Ë9ÊØ¡£¤½¤ÎÂ¾¤Î¥ëー¥È¤Ï1»þ´Ö¤ª¤¤Ë3ÊØ¤Ç¡¢±¿ÄÂ¤Ï°ìÎ§1500±ß¤Ç¤¹¡£
·§ËÜ»Ô¥¿¥¯¥·ー¶¨²ñ ¾®»³¹ä»Ê ²ñÄ¹¡Ö¡¡ÁêÅö¤ªÂÔ¤¿¤»¤·¤¿¤ê¡¢¥¿¥¯¥·ー¤¬Á´¤¯¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤ò²ò¾Ã¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¡£³¹Ãæ¤â¤Ë¤®¤ï¤¦¤è¤¦¤Ë¤È¹Í¤¨¤¿¡×
·§ËÜ»Ô¥¿¥¯¥·ー¶¨²ñ¤ÏµîÇ¯¡Ê2024Ç¯¡Ë¡¢Åì¥ëー¥È¤À¤±¤ÇÆ±ÍÍ¤Î¼Â¾Ú¼Â¸³¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¡ÖÂ¾¤Î¥ëー¥È¤Ç¤â¼Â»Ü¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤ÎÀ¼¤ä¡¢ÍøÍÑ¾õ¶·¤Ê¤É¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ¡¢º£Ç¯¤Î±¿¹Ô¤ò·è¤á¤¿¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
µîÇ¯¤Ï8Æü´Ö¤Ç321¿Í¤¬ÍøÍÑ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡ÚÅì¥ëー¥È¡Ê·ò·³ÊýÌÌ¡Ë¡Û¸áÁ°0»þ～¸áÁ°3»þ10Ê¬¤Ë·×9ÊØ
¢¨¤¤¤º¤ì¤â¡ÖÄÌÄ®¶Ú¡×°Ê³°¤Ï¹ß¼Ö¤Î¤ß
¥ëー¥È¡§ÄÌÄ®¶Ú¢ª¿åÁ°»û±ØÄÌ¤ê¢ª¿À¿åÄ®¢ª·ò·³»Í¥Ä³Ñ¢ª±¿Í¢»Ù¶ÉÁ°
»þ´Ö¡§¸áÁ°0»þÈ¾¢¦¸áÁ°0»þ50Ê¬¢¦¸áÁ°1»þ10Ê¬¢¦¸áÁ°1»þÈ¾¢¦¸áÁ°1»þ50Ê¬¢¦¸áÁ°2»þ10Ê¬¢¦¸áÁ°2»þÈ¾¢¦¸áÁ°2»þ50Ê¬¢¦¸áÁ°3»þ10Ê¬
¡ÚÀ¾¥ëー¥È¡ÊÅÄºêÊýÌÌ¡Ë¡Û¸áÁ°0»þ40Ê¬～¸áÁ°2»þ40Ê¬¤Ë·×3ÊØ
¥ëー¥È¡§ÄÌÄ®¶Ú¢ª·§ËÜ±ØÁ°¢ªÅÄºê»Ô¾ìÁ°¢ªÌîÃæ¸øÌ±´ÛÁ°¢ªÀ¾Éô¼Ö¸Ë
»þ´Ö¡§¸áÁ°0»þ40Ê¬¢¦¸áÁ°1»þ40Ê¬¢¦¸áÁ°2»þ40Ê¬
¡ÚÆî¥ëー¥È¡ÊÅÄ·ÞÊýÌÌ¡Ë¡Û¸áÁ°0»þ35Ê¬～¸áÁ°2»þ35Ê¬¤Ë·×3ÊØ
¥ëー¥È¡§ÄÌÄ®¶Ú¢ªÆî·§ËÜ±Ø¢ªÅÄ·Þ°ìËÜÌÚ¢ªÅÄ·ÞµìÉÍÀþ¢ªÃæ¥ÎÀ¥¼Ö¸Ë
»þ´Ö¡§¸áÁ°0»þ35Ê¬¢¦¸áÁ°1»þ35Ê¬¢¦¸áÁ°2»þ35Ê¬
¡ÚËÌ¥ëー¥È¡Ê¹õÈ±ÊýÌÌ¡Ë¡Û¸áÁ°0»þ45Ê¬～2»þ45Ê¬¤Ë·×3ÊØ
¥ëー¥È¡§ÄÌÄ®¶Ú¢ªÌô±àÄ®¢ª·§ËÜÂç³ØÁ°¢ª¹õÈ±6ÃúÌÜ¢ªÎµÅÄ¸ý
»þ´Ö¡§¸áÁ°0»þ45Ê¬¢¦¸áÁ°1»þ45Ê¬¢¦¸áÁ°2»þ45Ê¬
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
¿ÀÆàÀî,
¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó,
ºë¶Ì,
¥°¥ë¡¼¥×¥¦¥§¥¢,
Ê©ÃÅ,
½»Âð,
¥Í¥¸,
ÃÖ¾²¹©»ö,
ÆÁÅç,
Áòº×