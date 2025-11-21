Æü¥Æ¥ìNEWS NNN

Á´¹ñ¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢µÜ¾ë¸©Âç²ñ¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿ÀçÂæ°é±Ñ³Ø±à¹â¹»¤¬¡¢ÉôÆâ¤Ç¤Î¤¤¤¸¤á¤¬È¯³Ð¤·Âç²ñ¤Ø¤Î½Ð¾ì¤ò¼­Âà¤·¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢¸©Âç²ñ¤Ç½àÍ¥¾¡¤·¤¿¹â¹»¤¬½Ð¾ì¤¹¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

ÀçÂæ°é±Ñ¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Éô¤Ç¤Ï¡¢3Ç¯À¸¤ÎÃË»ÒÉô°÷¤¬1Ç¯À¸¤Îº¢¤«¤éÊ£¿ô¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼Éô°÷¤ËÉÔÅ¬ÀÚ¤Ê¸ÀÆ°¤ò¼õ¤±¤Æ¤­¤¿¤È¤·¤Æ¡¢³Ø¹»Â¦¤¬¡Ö¤¤¤¸¤á½ÅÂç»öÂÖ¡×¤È¤·¤ÆÄ´ºº¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¥µ¥Ã¥«¡¼Éô¤Ç¤Ï¡¢Á´¹ñ¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢Âç²ñ¤Ø¤Î½Ð¾ì¤ò¼­Âà¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¤³¤ì¤ò¼õ¤±Âç²ñ¤Î¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ¤Ï¡¢¸©Âç²ñ¤Ç½àÍ¥¾¡¤·¤¿À»ÏÂ³Ø±à¹â¹»¤Ë½Ð¾ì¤òÂÇ¿Ç¤·¡¢¤½¤Î¸å¡¢³Ø¹»Â¦¤«¤éÀµ¼°¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë»Ý¤Î²óÅú¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢À»ÏÂ³Ø±à¹â¹»¤òµÜ¾ë¸©ÂåÉ½¤È¤¹¤ë¤³¤È¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£