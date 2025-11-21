俳優平岡祐太（41）が21日、東京・COREDO室町テラス大屋根広場で、「パディントンの日本橋大冒険」記者発表会に出席した。

同イベントは26年1月18日まで開催。重ね押しスタンプラリーやフォトスポット、スケートリンクなどのアクティビティーに加え、「パディントンの日本橋グルメ」としてCOREDO室町の飲食店と開発したコラボメニューを提供する。

平岡は現在、舞台「ハリー・ポッターと呪いの子」でハリー・ポッターを演じている。イギリスつながりのパディントンとは初対面で「映画では見ていたけど、かわいい」とご満悦。「ファンサ（ファンサービス）がすごくて、大人気だなと」と嫉妬する一幕も。「パディントンが大好きなマーマレードやグッズとかがあって、買えるもいい」と話した。

昨年、第1子となる男児が誕生。「息子とパディントンを見た」とし、「1時間半しっかり見ていたので、今後、パディントンを見せるのはありだなと思った」とエピソードを話した。「だんだん、いろんなものが分かってきたので、今年はサンタをやりたい」と意気込んだ。

「クリスマスの雰囲気を存分に楽しめる会場だと思うので、皆さんぜひ足を運んでみてください！」とアピールした。