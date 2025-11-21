¥È¥è¥¿¤Î¡Ö¤Á¤¤¤µ¤Ê¡ÈÄ¶¡É¹âµé¼Ö¡×¤ËÃíÌÜ¡ª ¡È»Â¿·¥É¥¢¡É¡ß¾¢¤¬¼ê¤¬¤±¤¿¡ÖÄ¶¡ÈÈþÎï¡É¡×¥Ü¥Ç¥£¤¬¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡ª 25Ç¯¥ë¡¼¥ëÅ¬ÍÑ¤Ç¡Ö³¤³°Î®½Ð¡×¤â´í×ü¤µ¤ì¤ë¡ÈÆüËÜ¤ÎÊõ¡É¡Ö¥ª¥ê¥¸¥ó¡×¤È¤Ï
¥È¥è¥¿¤ÎÎò»Ë¤È¡È¾¢¤Îµ»¡É¤ò¶ñ¸½²½¤·¤¿°ìÂæ
¡¡¥È¥è¥¿¡Ö¥ª¥ê¥¸¥ó¡×¤È¤Ï¡¢¡Ö¥È¥è¥¿¤ÎÎò»Ë¤È¾¢¤Îµ»¡×¤½¤Î¤â¤Î¤òÍ£°ì¤Î²ÁÃÍ¤È¤·¤Æ¶ñ¸½²½¤·¤¿°ìÂæ¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡2000Ç¯11·î¡¢¥È¥è¥¿¤Î¹ñÆâ¼«Æ°¼ÖÀ¸»ºÎß·×1²¯ÂæÃ£À®¤òµÇ°¤·ÃÂÀ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£1000ÂæÄøÅÙ¤ÎÀ¸»º¤ò·×²è¤·¡¢¼ÂÀ¸»º¤Ï1071Âæ¡Ê°ìÀâ¤Ë¤Ï1063Âæ¡Ë¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡¥ª¥ê¥¸¥ó¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ï¡¢¥È¥è¥¿¤¬Ä¹Ç¯ÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿¡Ö¾¢¤Îµ»¡×¤ÈºÇ¿·µ»½Ñ¤ÎÍ»¹ç¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡²Á³Ê¤Ï700Ëü±ß¤ËÀßÄê¤µ¤ì¡¢Åö»þ¤Î¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥»¥ë¥·¥ª¡×¤ÎÂ¿¤¯¤Î¥°¥ì¡¼¥É¤ò¾å²ó¤ë°ìÊý¡¢ºÇ¾åµé¥°¥ì¡¼¥É¡ÊC»ÅÍÍF¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸ ¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡¿730Ëü±ß¡Ë¤è¤ê¤Ï¤ï¤º¤«¤ËÄã¤¤¿å½à¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡µ»½Ñ»Ö¸þ¤Î¥»¥ë¥·¥ª¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢Îò»Ë¤È¼ê»Å»ö¤Î²ÁÃÍ¤ò¼çÄ¥¤¹¤ëÀïÎ¬Åª¤Ê²Á³ÊÀßÄê¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤ºÌÜ¤ò°ú¤¯¤Î¤Ï¡¢½éÂå¡Ö¥È¥è¥Ú¥Ã¥È¥¯¥é¥¦¥ó¡×¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤È¤·¤¿´Ñ²»³«¤¤Î¥É¥¢¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Ä¦¤ê¤Î¿¼¤¤´Ý·¿¥Ø¥Ã¥É¥é¥ó¥×¤È¥¯¥é¥·¥«¥ë¤Ê¥°¥ê¥ë¤¬¡¢°Ò¸·¤Î¤¢¤ë¥Õ¥í¥ó¥È¥Þ¥¹¥¯¤ò·ÁÀ®¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¹â¤¤ÉÊ¼Á¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ºÇ¹âµé¼Ö¡Ö¥»¥ó¥Á¥å¥ê¡¼¡×¤ÎÀ¸»º¥é¥¤¥ó¤Ç½ÏÎý¹©¤¬¼êºî¶È¤òÂ¿ÍÑ¤·¤ÆÀ½Â¤¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡¢ÎÌ»º¼Ö¤È¤Ï°ìÀþ¤ò²è¤¹¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç1Âæ1Âæ¼ê¤ò¤«¤±¤ÆÂ¤¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤âÂç¤¤ÊÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
¡¡¤È¤¯¤Ë¥ª¥ê¥¸¥ó¤Î¾ÝÄ§¤Ç¤¢¤ë´Ñ²»³«¤¤Î¥É¥¢¤ä¡¢½éÂå¥¯¥é¥¦¥ó¤ò×Ç×Ê¤È¤µ¤»¤ëC¥Ô¥é¡¼¤ÎÂ¤·Á¤Ï¡¢ÄÌ¾ï¤ÎÀ¸»º¥é¥¤¥ó¤Ç¤ÏºÆ¸½ÉÔ²ÄÇ½¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¶ÊÀþÈþ¤ò»ý¤Ä¥Õ¥§¥ó¥À¡¼¤ä¡¢¥»¥ó¥Á¥å¥ê¡¼¤ÈÆ±Åù¤ÎÉÊ¼Á¤ò¸Ø¤ë¿¼¤ß¤Î¤¢¤ëÅÉÁõ¤â¤Þ¤¿¡¢¤³¤Î¥¯¥ë¥Þ¤¬ÆÃÊÌ¤Ê¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÊª¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥á¥«¥Ë¥º¥à¤Î¥Ù¡¼¥¹¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¾å¼Á¤ÊFR¥»¥À¥ó¡Ö¥×¥í¥°¥ì¡×¤Ç¤¹¡£
¡¡¿´Â¡Éô¤Ë¤Ï¡¢Ì¾µ¡¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë3¥ê¥Ã¥¿¡¼Ä¾Îó6µ¤Åû¡Ö2JZ-GE¡×¥¨¥ó¥¸¥ó¤òÅëºÜ¡£¥µ¥¹¥Ú¥ó¥·¥ç¥ó¤Ï4ÎØ¥À¥Ö¥ë¥¦¥£¥Ã¥·¥å¥Ü¡¼¥ó¼°¤Ç¡¢²÷Å¬¤Ê¾è¤ê¿´ÃÏ¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥Ü¥Ç¥£¥µ¥¤¥º¤ÏÁ´Ä¹4560mm¡ßÁ´Éý1745mm¡ßÁ´¹â1455mm¡£¥¨¥ó¥¸¥ó¤ÏºÇ¹â½ÐÎÏ215PS¡¢ºÇÂç¥È¥ë¥¯30.0kgf¡¦m¤òÈ¯À¸¤·¡¢4Â®AT¤¬ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÈÎÇä´ü´Ö¤Ï2000Ç¯11·î¤«¤é2001Ç¯3·î¤Þ¤Ç¤È¶Ë¤á¤ÆÃ»¤¯¡¢·×²èÂæ¿ô¤ÎÀ¸»º¤ò´°Î»¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤ÎÎò»ËÅª»ÈÌ¿¤ò½ª¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¸½ºß¡¢¥ª¥ê¥¸¥ó¤ÎÃæ¸Å¼Ö¤Ï¡¢¤½¤ÎÀ¸»ºÂæ¿ô¤Î¾¯¤Ê¤µ¤«¤é¶Ë¤á¤Æ´õ¾¯¤Ê¾õÂÖ¤Ç¤¹¡£»Ô¾ì¤Ë½Ð²ó¤ëÂæ¿ô¤Ï¾ï¤Ë¾¯¤Ê¤¯¡¢¾õÂÖ¤ÎÎÉ¤¤¸ÄÂÎ¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤Î¤ÏÇ¯¡¹º¤Æñ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Áê¾ì¤Ï¡¢Áö¹Ôµ÷Î¥¤ä¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë±þ¤¸¤ÆÌó270Ëü±ß¤«¤é630Ëü±ßÄ¶¤ÈÉý¹¤¯¡¢ÄãÁö¹Ô¤Î¶Ë¾å¸ÄÂÎ¤Ï¿·¼Ö»þ²Á³Ê¤ËÇ÷¤ë¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¤½¤ì¤òÄ¶¤¨¤ë²Á³Ê¤Ç¼è°ú¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡Ãæ¿´²Á³ÊÂÓ¤Ï400Ëü±ßÂæ¸åÈ¾¤«¤é500Ëü±ßÂæ¤Ø°Ü¹Ô¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡²Á³Ê¤ÏÁö¹Ôµ÷Î¥¤ä¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂç¤¤¯ÊÑÆ°¤·¡¢¤È¤¯¤ËÄãÁö¹Ô¤ÇÆâ³°Áõ¤Î¾õÂÖ¤¬ÎÉ¹¥¤Ê¸ÄÂÎ¤Ï¥³¥ì¥¯¥¿¡¼¥º¥¢¥¤¥Æ¥à¤È¤·¤Æ¹âÃÍ¤Ç¼è°ú¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë2025Ç¯11·î°Ê¹ß¡¢À½Â¤¤«¤é25Ç¯¤ò·Þ¤¨¤ë¸ÄÂÎ¤«¤é½ç¼¡¡¢ÊÆ¹ñ¤Î¡Ö25Ç¯¥ë¡¼¥ë¡×¤¬Å¬ÍÑ¤µ¤ìÍ¢½Ð¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢³¤³°¥³¥ì¥¯¥¿¡¼¤«¤é¤Î¼ûÍ×¤¬¹â¤Þ¤ë²ÄÇ½À¤â´í×ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¶Ë¾å¤Î¡Ö¤Á¤¤¤µ¤Ê¹âµé¼Ö¡×¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤ë¤Ê¤é¡¢¤¤¤Þ¤¬¥é¥¹¥È¥Á¥ã¥ó¥¹¤È¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£