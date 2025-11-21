Ï¢ºÜ¡§¥¢¥Ê¥í¥°»þÂå¤Î¥¯¥ë¥Þ¤¿¤Á¡ÃVol. 65¡¡¥ô¥¡¥ó¥À¥é¡¼W25K
¥ô¥¡¥ó¥À¥é¡¼¤Ï¥É¥¤¥Ä¤Î¼«Æ°¼Ö¥á¡¼¥«¡¼¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤ÎÎò»Ë¤ÏÊ£»¨¤Ç¡¢¥É¥¤¥Ä¼«Æ°¼Ö¹©¶È¤Î½Ì¿ÞÅª¿§ºÌ¤òÂÓ¤Ó¤Æ¤¤¤ë¡£²ñ¼Ò¼«ÂÎ¤ÎÀßÎ©¤Ïµì¤¯1885Ç¯¤ËÁÌ¤ë¤¬¡¢¥ô¥¡¥ó¥À¥é¡¼¤È¤¤¤¦Ì¾¾Î¤¬»È¤ï¤ì¤¿¤Î¤Ï1896Ç¯¤«¤é¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡Ûº£¤â¥¢¥¦¥Ç¥£¤Ë¤½¤Î·ìÅý¤¬¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤ë¡¢¥ô¥¡¥ó¥À¥é¡¼¤È¤¤¤¦¥á¡¼¥«¡¼¡Ê¼Ì¿¿10ÅÀ¡Ë
·ëÏÀ¤«¤éÀè¤Ë¸À¤¦¤È¡¢¤³¤Î¥á¡¼¥«¡¼¤Î·ìÅý¤Ïº£¤âÀ¸¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ì¤Ï¥¢¥¦¥Ç¥£¤Ë¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¤«¤¤¤Ä¤Þ¤ó¤Ç¤ªÏÃ¤ò¤¹¤ë¤È¡¢¥ô¥¡¥ó¥À¥é¡¼¤ÎÁ°¿È¤È¤Ê¤ë¥±¥à¥Ë¥Ã¥Ä¥¡¡¼¼«Å¾¼Ö¥Ç¥Ý¡¼¤¬ÃÂÀ¸¤¹¤ë¤Î¤¬1885Ç¯¡£ÁÏ¶È¼Ô¤Ï¥è¥Ï¥ó¡¦¥ô¥£¥ó¥¯¥ë¥Û¡¼¥Õ¥¡¡¼¤È¡¢¥ê¥Ò¥ã¥ë¥È¡¦¥¤¥¨¥Ë¥ó¥¯¤È¤¤¤¦Æó¿Í¤Î¿ÍÊª¡£¼«Å¾¼Ö¤Î½¤Íý¹©¾ì¤«¤é¼«Å¾¼Ö¥á¡¼¥«¡¼¤È¤Ê¤ê¡¢¤ä¤¬¤Æ¥ª¡¼¥È¥Ð¥¤¤ä¹©ºîµ¡³£¡¢²Ì¤Æ¤Ï·×»»µ¡¤Þ¤Çºî¤Ã¤Æ¤¤¤¿²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤ó¤Ê²ñ¼Ò¤¬¼«Æ°¼Ö¤Ë¼ê¤òÀ÷¤á¤ë¤Î¤¬¡¢1911Ç¯¤Î¤³¤È¡£1920Ç¯Âå¤òÄÌ¤¸¤Æ¥ô¥¡¥ó¥À¥é¡¼¤ÏÌö¿Ê¤ò¿ë¤²¤¿¡£
»þ¤òÆ±¤¸¤¯¤·¤Æ¥É¥¤¥Ä¤Ë¤Ï¡¢¥Û¥ë¥Ò¤È¤¤¤¦¥á¡¼¥«¡¼¤¬ÃÂÀ¸¤¹¤ë¡£½ÐÈ¯¤Ï¥ô¥¡¥ó¥À¥é¡¼Æ±ÍÍ¤Ë½¤Íý¹©¾ì¤È¤·¤Æ¡£¤½¤·¤Æ¡¢1904Ç¯¤Ë¤Ï¥Û¥ë¥Ò¼«Æ°¼ÖÀ½Â¤¤ËÈ¯Å¸¤·¤¿¡£¤â¤¦¤Ò¤È¤ÄÃÂÀ¸¤·¤¿²ñ¼Ò¤ÏDKW¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿¡£¥É¥¤¥Ä¸ì¤ÇDampfkraftwagen¤ÎÆ¬Ê¸»ú¤ò¼è¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯À¸¤Þ¤ì¤Ç¥É¥¤¥Ä¤Ë°Ü½»¤·¤¿¡¢¥è¥ë¥²¥ó¡¦¥é¥¹¥à¥Ã¥»¥ó¤¬¶½¤·¤¿²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤·¤Æº£¤ò·ÁÀ®¤¹¤ëºÇ¸å¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¡¢¥¢¥¦¥Ç¥£¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¤Î¤Ï1910Ç¯¤Î¤³¤È¤À¡£¤³¤ì¤Ï¥Û¥ë¥Ò¤òµ¯¤³¤·¤¿¥¢¥¦¥°¥¹¥È¡¦¥Û¥ë¥Ò¤¬¼èÄùÌò²ñ¤Ç¾×ÆÍ¤·¡¢²ñ¼Ò¤òµî¤ë¤³¤È¤Ë¡£¤½¤·¤ÆÈà¤¬ºÆ¤Ó¼«Æ°¼Ö¥á¡¼¥«¡¼¤òºî¤Ã¤¿»þ¤ËÉÕ¤±¤¿Ì¾Á°¤¬¡¢¥¢¥¦¥Ç¥£¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¤³¤Î4¤Ä¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì½çÄ´¤ËÀ®Ä¹¤ò¿ë¤²¤¿¤¬¡¢1929Ç¯¤ÎÀ¤³¦¶²¹²¤ò¶¤ËµÞÂ®¤Ë¿êÂà¤ò¤¹¤ë¡£¤½¤³¤Ç¡¢¤¤¤º¤ì¤Î²ñ¼Ò¤â¤¬¥¶¥¯¥»¥ó½£¤ËÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¥¶¥¯¥»¥ó½£Î©¶ä¹Ô¤Î´ú¿¶¤ê¤Ç¤³¤ì¤é¤Î¥á¡¼¥«¡¼¤¬¹çÊ»¤·¡¢¥¢¥¦¥È¥¦¥Ë¥ª¥ó¤ò·ÁÀ®¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¥¢¥¦¥È¥¦¥Ë¥ª¥ó·ÁÀ®¸å¤â¸ÄÊÌ¤Î¥Ö¥é¥ó¥ÉÌ¾¤Ï»Ä¤ê¡¢¾åµé¥â¥Ç¥ë¤ò¥Û¥ë¥Ò¡¢Ãæµé¥â¥Ç¥ë¤ò¥ô¥¡¥ó¥À¥é¡¼¡¢¤½¤·¤Æ²¼µé¥â¥Ç¥ë¤ò¥¢¥¦¥Ç¥£¤ÈDKW¤¬Ã´Åö¤·¤¿¡£
1920Ç¯Âå¤Î¸åÈ¾¤Ë¥ô¥¡¥ó¥À¥é¡¼¤Ï¡¢¥¨¥ó¥¸¥ó³«È¯¤Î·ÀÌó¤òÅö»þ¤Þ¤ÀÀß·×»öÌ³½ê¤È¤·¤Æ¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤À¤Ã¤¿¥Õ¥§¥ë¥Ç¥£¥Ê¥ó¥È¡¦¥Ý¥ë¥·¥§¤Ë°ÍÍê¡£3¼ï¤Î6µ¤Åû¥¨¥ó¥¸¥ó³«È¯¤ò¡¢¥Ý¥ë¥·¥§¤¬ÀÁ¤±Éé¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤Î¤¦¤Á¤Î¤Ò¤È¤Ä¡¢2¥ê¥Ã¥¿¡¼¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Á¥ã¡¼¥¸¥ã¡¼ÉÕ¤¤Î¥¨¥ó¥¸¥ó¤òÅëºÜ¤·¤¿¥â¥Ç¥ë¤¬¡¢¤³¤³¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¥ô¥¡¥ó¥À¥é¡¼W25K¤Ç¤¢¤ë¡£¤³¤ì¤è¤êÁ°¤Î1933Ç¯¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿¥ô¥¡¥ó¥À¥é¡¼W22¤Ï¡¢¥¨¥ó¥¸¥ó¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢¼ÖÎ¾Àß·×Á´ÂÎ¤ò¥Ý¥ë¥·¥§¤¬¹Ô¤¤¡¢¼Â¤Ï¤³¤ì¤¬¥Ý¥ë¥·¥§Àß·×»öÌ³½ê¤¬ÀÁ¤±Éé¤Ã¤¿ºÇ½é¤Î»Å»ö¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
W25K¤ËÅëºÜ¤µ¤ì¤¿¥Ý¥ë¥·¥§Àß·×¤Î¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ï¡¢¥Ü¥¢x¥¹¥È¥í¡¼¥¯70£ø85mm¡¢ÇÓµ¤ÎÌ1962cc¤ÎÄ¾6¥æ¥Ë¥Ã¥È¤Ç¡¢7¤Ä¤Î¥á¥¤¥ó¥Ù¥¢¥ê¥ó¥°¤òÈ÷¤¨¤¿¥¢¥ë¥ß¥Ë¥¦¥à¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Ë¤Ï¡¢¥¯¥í¥à¥á¥Ã¥¤ÎÃòÅ´À½¥·¥ê¥ó¥À¡¼¥é¥¤¥Ê¡¼¤È¡¢¥¢¥ë¥ß¥Ë¥¦¥àÀ½¥Ø¥Ã¥É¤¬È÷¤¨ÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¥Ö¥í¥Ã¥¯Â¦ÌÌ¤Ë¤¢¤ë¥Á¥§¡¼¥ó¶îÆ°¤Î¥«¥à¥·¥ã¥Õ¥È¤Ï¡¢¥×¥Ã¥·¥å¥í¥Ã¥É¤È¥í¥Ã¥«¡¼¥¢¡¼¥à¤ò²ð¤·¤Æ¡¢µ¤Åû¤¢¤¿¤ê 2 ¤Ä¤Î¥Ð¥ë¥Ö¤ò³«ÊÄ¤¹¤ëµ¡¹½¤ò»ý¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£W25K¤ÎK¤Ï¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥µ¡¼¡¢Â¨¤Á¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Á¥ã¡¼¥¸¥ã¡¼¤ò°ÕÌ£¤·¡¢¥ë¡¼¥Ä¥¿¥¤¥×¤Î¤½¤ì¤È¡¢¥½¥ì¥Ã¥¯¥¹À½¥¥ã¥Ö¥ì¥¿¡¼¤Ë¤è¤ê¡¢ºÇ¹â½ÐÎÏ85ps¤òÆÀ¤Æ¤¤¤¿¡£
¥·¥ã¥·¡¼¤ÏÈ¢·¿ÃÇÌÌ¤Î¤¤¤ï¤æ¤ë¥é¥À¡¼¥Õ¥ì¡¼¥à¡£¥Õ¥í¥ó¥È¥µ¥¹¥Ú¥ó¥·¥ç¥ó¤ÏÆÈÎ©¤Ç¡¢¥ê¥¢¤Ï²£ÃÖ¤È¾ÂÊ±ß¥ê¡¼¥Õ¥¹¥×¥ê¥ó¥°¤Ë¤è¤ë¸ÇÄê¼´¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
¥í¥Ã¥½¥Ó¥¢¥ó¥³ÇîÊª´Û¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ï¡¢1936Ç¯¤Î½é´ü¥â¥Ç¥ë¡£¥Ü¥Ç¥£¤Ï¥í¥¤¥È¥ê¥ó¥²¥ó¤Ë¤¢¤Ã¤¿¥É¥¤¥Ä¤Î¥³¡¼¥Á¥Ó¥ë¥À¡¼¡¢¥ô¥§¥ó¥É¥é¡¼¼Ò¤Î¥Á¡¼¥Õ¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤À¤Ã¤¿¥Ø¥ë¥à¡¼¥È¡¦¥·¥å¥ô¥¡¥ó¥È¥Ê¡¼¤Ë¤è¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¤µ¤ì¡¢¥ô¥§¥ó¥É¥é¡¼¼Ò¤Ë¤Ï¤½¤ÎÅö»þ100¿Í¤Û¤É¤Î¿¦¿Í¤¬Æ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤À¤¬¡¢¤½¤Î¥Þ¥¤¥¹¥¿¡¼¿¦¿Í¡¢¥ô¥£¥ë¥Ø¥ë¥à¡¦¥Ù¥ó¥Ä¤Ë¤è¤Ã¤Æ»Å¾å¤²¤é¤ì¤¿¤â¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£
Åö»þ¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¤ÏBMW328¡£¤¿¤À¤·¡¢¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¨¤Ð¥Ä¡¼¥ê¥ó¥°¥«¡¼Åª¤ÊÀÇ½¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥ô¥¡¥ó¥À¥é¡¼¤Ï¡¢ºÇ¹âÂ®¤³¤½145km/h¤È¡¢Åö»þ¤È¤·¤Æ¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«Â®¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¤¬¡¢¥È¡¼¥¿¥ë¤ÎÀÇ½¤Ç¤Ï¤ä¤Ï¤êBMW¤ÎÅ¨¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¥ô¥¡¥ó¥À¥é¡¼¤ÏÂè2¼¡À¤³¦ÂçÀï½ªÎ»¸å¡¢¼çÎÏ¹©¾ì¤Î¤¢¤Ã¤¿¥±¥à¥Ë¥Ã¥Ä¤¬Åì¥É¥¤¥Ä¤ËÂ°¤·¡¢Åö»þ¤Î¥½¥Ó¥¨¥È¤ËÀÜ¼ý¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤½¤·¤Æ»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¥ô¥¡¥ó¥À¥é¡¼¤Î¼«Æ°¼ÖÀ¸»º¤¬Éü³è¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤Î¹©¾ì¤ò»È¤Ã¤ÆÅì¥É¥¤¥Ä¤Ï¼«Æ°¼ÖÀ¸»º¤òÉü³è¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤³¤Çºî¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¸Å¤¤DKW¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ë»Ï¤Þ¤ê¡¢60Ç¯Âå¤Ë¤Ï¥È¥é¥Ð¥ó¥È¤ä¥ï¥ë¥È¥Ö¥ë¥¯¤È¤¤¤Ã¤¿¥â¥Ç¥ë¤¬À¸»º¤µ¤ì¤¿¡£°ìÊýÀ¾Â¦¤Ë»Ä¤Ã¤¿DKW¤Î°ìÉô¤È¥¢¥¦¥Ç¥£¤Ï½ù¡¹¤ËÈ¯Å¸¤ò¿ë¤²¤Æº£¤Î»Ñ¤È¤Ê¤ë¡£¥ô¥¡¥ó¥À¥é¡¼·ìÅý¤Ï¡¢¤³¤Î¥¢¥¦¥Ç¥£¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¨¤è¤¦¡£
Ê¸¡§ÃæÂ¼¹§¿Î¡¡¼Ì¿¿¡§T. Etoh
¡Ú²èÁü¡Ûº£¤â¥¢¥¦¥Ç¥£¤Ë¤½¤Î·ìÅý¤¬¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤ë¡¢¥ô¥¡¥ó¥À¥é¡¼¤È¤¤¤¦¥á¡¼¥«¡¼¡Ê¼Ì¿¿10ÅÀ¡Ë
·ëÏÀ¤«¤éÀè¤Ë¸À¤¦¤È¡¢¤³¤Î¥á¡¼¥«¡¼¤Î·ìÅý¤Ïº£¤âÀ¸¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ì¤Ï¥¢¥¦¥Ç¥£¤Ë¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¤«¤¤¤Ä¤Þ¤ó¤Ç¤ªÏÃ¤ò¤¹¤ë¤È¡¢¥ô¥¡¥ó¥À¥é¡¼¤ÎÁ°¿È¤È¤Ê¤ë¥±¥à¥Ë¥Ã¥Ä¥¡¡¼¼«Å¾¼Ö¥Ç¥Ý¡¼¤¬ÃÂÀ¸¤¹¤ë¤Î¤¬1885Ç¯¡£ÁÏ¶È¼Ô¤Ï¥è¥Ï¥ó¡¦¥ô¥£¥ó¥¯¥ë¥Û¡¼¥Õ¥¡¡¼¤È¡¢¥ê¥Ò¥ã¥ë¥È¡¦¥¤¥¨¥Ë¥ó¥¯¤È¤¤¤¦Æó¿Í¤Î¿ÍÊª¡£¼«Å¾¼Ö¤Î½¤Íý¹©¾ì¤«¤é¼«Å¾¼Ö¥á¡¼¥«¡¼¤È¤Ê¤ê¡¢¤ä¤¬¤Æ¥ª¡¼¥È¥Ð¥¤¤ä¹©ºîµ¡³£¡¢²Ì¤Æ¤Ï·×»»µ¡¤Þ¤Çºî¤Ã¤Æ¤¤¤¿²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤ó¤Ê²ñ¼Ò¤¬¼«Æ°¼Ö¤Ë¼ê¤òÀ÷¤á¤ë¤Î¤¬¡¢1911Ç¯¤Î¤³¤È¡£1920Ç¯Âå¤òÄÌ¤¸¤Æ¥ô¥¡¥ó¥À¥é¡¼¤ÏÌö¿Ê¤ò¿ë¤²¤¿¡£
¤³¤Î4¤Ä¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì½çÄ´¤ËÀ®Ä¹¤ò¿ë¤²¤¿¤¬¡¢1929Ç¯¤ÎÀ¤³¦¶²¹²¤ò¶¤ËµÞÂ®¤Ë¿êÂà¤ò¤¹¤ë¡£¤½¤³¤Ç¡¢¤¤¤º¤ì¤Î²ñ¼Ò¤â¤¬¥¶¥¯¥»¥ó½£¤ËÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¥¶¥¯¥»¥ó½£Î©¶ä¹Ô¤Î´ú¿¶¤ê¤Ç¤³¤ì¤é¤Î¥á¡¼¥«¡¼¤¬¹çÊ»¤·¡¢¥¢¥¦¥È¥¦¥Ë¥ª¥ó¤ò·ÁÀ®¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¥¢¥¦¥È¥¦¥Ë¥ª¥ó·ÁÀ®¸å¤â¸ÄÊÌ¤Î¥Ö¥é¥ó¥ÉÌ¾¤Ï»Ä¤ê¡¢¾åµé¥â¥Ç¥ë¤ò¥Û¥ë¥Ò¡¢Ãæµé¥â¥Ç¥ë¤ò¥ô¥¡¥ó¥À¥é¡¼¡¢¤½¤·¤Æ²¼µé¥â¥Ç¥ë¤ò¥¢¥¦¥Ç¥£¤ÈDKW¤¬Ã´Åö¤·¤¿¡£
1920Ç¯Âå¤Î¸åÈ¾¤Ë¥ô¥¡¥ó¥À¥é¡¼¤Ï¡¢¥¨¥ó¥¸¥ó³«È¯¤Î·ÀÌó¤òÅö»þ¤Þ¤ÀÀß·×»öÌ³½ê¤È¤·¤Æ¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤À¤Ã¤¿¥Õ¥§¥ë¥Ç¥£¥Ê¥ó¥È¡¦¥Ý¥ë¥·¥§¤Ë°ÍÍê¡£3¼ï¤Î6µ¤Åû¥¨¥ó¥¸¥ó³«È¯¤ò¡¢¥Ý¥ë¥·¥§¤¬ÀÁ¤±Éé¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤Î¤¦¤Á¤Î¤Ò¤È¤Ä¡¢2¥ê¥Ã¥¿¡¼¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Á¥ã¡¼¥¸¥ã¡¼ÉÕ¤¤Î¥¨¥ó¥¸¥ó¤òÅëºÜ¤·¤¿¥â¥Ç¥ë¤¬¡¢¤³¤³¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¥ô¥¡¥ó¥À¥é¡¼W25K¤Ç¤¢¤ë¡£¤³¤ì¤è¤êÁ°¤Î1933Ç¯¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿¥ô¥¡¥ó¥À¥é¡¼W22¤Ï¡¢¥¨¥ó¥¸¥ó¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢¼ÖÎ¾Àß·×Á´ÂÎ¤ò¥Ý¥ë¥·¥§¤¬¹Ô¤¤¡¢¼Â¤Ï¤³¤ì¤¬¥Ý¥ë¥·¥§Àß·×»öÌ³½ê¤¬ÀÁ¤±Éé¤Ã¤¿ºÇ½é¤Î»Å»ö¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
W25K¤ËÅëºÜ¤µ¤ì¤¿¥Ý¥ë¥·¥§Àß·×¤Î¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ï¡¢¥Ü¥¢x¥¹¥È¥í¡¼¥¯70£ø85mm¡¢ÇÓµ¤ÎÌ1962cc¤ÎÄ¾6¥æ¥Ë¥Ã¥È¤Ç¡¢7¤Ä¤Î¥á¥¤¥ó¥Ù¥¢¥ê¥ó¥°¤òÈ÷¤¨¤¿¥¢¥ë¥ß¥Ë¥¦¥à¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Ë¤Ï¡¢¥¯¥í¥à¥á¥Ã¥¤ÎÃòÅ´À½¥·¥ê¥ó¥À¡¼¥é¥¤¥Ê¡¼¤È¡¢¥¢¥ë¥ß¥Ë¥¦¥àÀ½¥Ø¥Ã¥É¤¬È÷¤¨ÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¥Ö¥í¥Ã¥¯Â¦ÌÌ¤Ë¤¢¤ë¥Á¥§¡¼¥ó¶îÆ°¤Î¥«¥à¥·¥ã¥Õ¥È¤Ï¡¢¥×¥Ã¥·¥å¥í¥Ã¥É¤È¥í¥Ã¥«¡¼¥¢¡¼¥à¤ò²ð¤·¤Æ¡¢µ¤Åû¤¢¤¿¤ê 2 ¤Ä¤Î¥Ð¥ë¥Ö¤ò³«ÊÄ¤¹¤ëµ¡¹½¤ò»ý¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£W25K¤ÎK¤Ï¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥µ¡¼¡¢Â¨¤Á¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Á¥ã¡¼¥¸¥ã¡¼¤ò°ÕÌ£¤·¡¢¥ë¡¼¥Ä¥¿¥¤¥×¤Î¤½¤ì¤È¡¢¥½¥ì¥Ã¥¯¥¹À½¥¥ã¥Ö¥ì¥¿¡¼¤Ë¤è¤ê¡¢ºÇ¹â½ÐÎÏ85ps¤òÆÀ¤Æ¤¤¤¿¡£
¥·¥ã¥·¡¼¤ÏÈ¢·¿ÃÇÌÌ¤Î¤¤¤ï¤æ¤ë¥é¥À¡¼¥Õ¥ì¡¼¥à¡£¥Õ¥í¥ó¥È¥µ¥¹¥Ú¥ó¥·¥ç¥ó¤ÏÆÈÎ©¤Ç¡¢¥ê¥¢¤Ï²£ÃÖ¤È¾ÂÊ±ß¥ê¡¼¥Õ¥¹¥×¥ê¥ó¥°¤Ë¤è¤ë¸ÇÄê¼´¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
¥í¥Ã¥½¥Ó¥¢¥ó¥³ÇîÊª´Û¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ï¡¢1936Ç¯¤Î½é´ü¥â¥Ç¥ë¡£¥Ü¥Ç¥£¤Ï¥í¥¤¥È¥ê¥ó¥²¥ó¤Ë¤¢¤Ã¤¿¥É¥¤¥Ä¤Î¥³¡¼¥Á¥Ó¥ë¥À¡¼¡¢¥ô¥§¥ó¥É¥é¡¼¼Ò¤Î¥Á¡¼¥Õ¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤À¤Ã¤¿¥Ø¥ë¥à¡¼¥È¡¦¥·¥å¥ô¥¡¥ó¥È¥Ê¡¼¤Ë¤è¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¤µ¤ì¡¢¥ô¥§¥ó¥É¥é¡¼¼Ò¤Ë¤Ï¤½¤ÎÅö»þ100¿Í¤Û¤É¤Î¿¦¿Í¤¬Æ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤À¤¬¡¢¤½¤Î¥Þ¥¤¥¹¥¿¡¼¿¦¿Í¡¢¥ô¥£¥ë¥Ø¥ë¥à¡¦¥Ù¥ó¥Ä¤Ë¤è¤Ã¤Æ»Å¾å¤²¤é¤ì¤¿¤â¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£
Åö»þ¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¤ÏBMW328¡£¤¿¤À¤·¡¢¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¨¤Ð¥Ä¡¼¥ê¥ó¥°¥«¡¼Åª¤ÊÀÇ½¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥ô¥¡¥ó¥À¥é¡¼¤Ï¡¢ºÇ¹âÂ®¤³¤½145km/h¤È¡¢Åö»þ¤È¤·¤Æ¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«Â®¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¤¬¡¢¥È¡¼¥¿¥ë¤ÎÀÇ½¤Ç¤Ï¤ä¤Ï¤êBMW¤ÎÅ¨¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¥ô¥¡¥ó¥À¥é¡¼¤ÏÂè2¼¡À¤³¦ÂçÀï½ªÎ»¸å¡¢¼çÎÏ¹©¾ì¤Î¤¢¤Ã¤¿¥±¥à¥Ë¥Ã¥Ä¤¬Åì¥É¥¤¥Ä¤ËÂ°¤·¡¢Åö»þ¤Î¥½¥Ó¥¨¥È¤ËÀÜ¼ý¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤½¤·¤Æ»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¥ô¥¡¥ó¥À¥é¡¼¤Î¼«Æ°¼ÖÀ¸»º¤¬Éü³è¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤Î¹©¾ì¤ò»È¤Ã¤ÆÅì¥É¥¤¥Ä¤Ï¼«Æ°¼ÖÀ¸»º¤òÉü³è¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤³¤Çºî¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¸Å¤¤DKW¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ë»Ï¤Þ¤ê¡¢60Ç¯Âå¤Ë¤Ï¥È¥é¥Ð¥ó¥È¤ä¥ï¥ë¥È¥Ö¥ë¥¯¤È¤¤¤Ã¤¿¥â¥Ç¥ë¤¬À¸»º¤µ¤ì¤¿¡£°ìÊýÀ¾Â¦¤Ë»Ä¤Ã¤¿DKW¤Î°ìÉô¤È¥¢¥¦¥Ç¥£¤Ï½ù¡¹¤ËÈ¯Å¸¤ò¿ë¤²¤Æº£¤Î»Ñ¤È¤Ê¤ë¡£¥ô¥¡¥ó¥À¥é¡¼·ìÅý¤Ï¡¢¤³¤Î¥¢¥¦¥Ç¥£¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¨¤è¤¦¡£
Ê¸¡§ÃæÂ¼¹§¿Î¡¡¼Ì¿¿¡§T. Etoh