KiTToSiN¡¢ÌÚÀ½V¥Ä¥¤¥ó¥Ð¥¤¥¯¡ÖCruiser V-Twin¡×¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò11·î24Æü¤è¤ê¼õÉÕ³«»Ï
¡¡KiTToSiN¤Ï¡¢±þ±ç¹ØÆþ¥µ¥¤¥ÈMakuake¤Ë¤Æ¡Ö¡Ú¼«Ê¬¤ÇÁÈ¤ßÎ©¤Æ¡Û¥×¥ë¥Ð¥Ã¥¯¼°¤Ç¶î¤±È´¤±¤ë¡ªÀº¹ª¥®¥ß¥Ã¥¯¤¬Ì¥¤»¤ëV¥Ä¥¤¥ó¥Ð¥¤¥¯¡×¡ÈCruiser V-Twin Limited Edition¡É¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò11·î24Æü12»þ¤è¤ê¼õÉÕ¤ò³«»Ï¤¹¤ë¡£
¡¡ËÜ¥¥Ã¥È¤ÏÀÜÃåºÞ¡¢¹©¶ñÉÔÍ×¤ÇÀâÌÀ½ñ¤Ë±è¤Ã¤ÆÄ¾´¶Åª¤Ë¥Ñー¥Ä¤òÁÈ¤ß¾å¤²¤é¤ì¤ëÌÚÀ½¥¥Ã¥È¡£168¸Ä¤Î¥Ñー¥Ä¤Ï¡¢¥¸¥ç¥¤¥ó¥ÈÉôÊ¬¤ò´Þ¤á¤¹¤Ù¤ÆÌÚÀ½¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤¿¥Ð¥¤¥¯¤Ï¡¢¥´¥à¤ÎÈ¿È¯ÎÏ¤È»õ¼Ö¤ÎÏ¢Æ°¤Ë¤è¤ë¥×¥ë¥Ð¥Ã¥¯¼°¤Î»ÅÁÈ¤ß¤ÇÌó1m¤òÁö¹Ô¡£Áö¹ÔÃæ¡¢¥Ô¥¹¥È¥ó¤¬¾å²¼¤ËÆ°¤¯V·¿2µ¤Åû¥¨¥ó¥¸¥ó¤òºÆ¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Áö¹Ô¤ò°ÂÄê¤µ¤»¤ë¥Û¥¤ー¥ë¥é¥Ðー¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥ß¥éー¡¢¥é¥¤¥È¡¢¥À¥Ã¥·¥å¥Üー¥É¡¢¥¿¥¤¥ä¤Ê¤ÉºÙÉô¤Þ¤Çºî¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÚCruiser V-Twin Limited Edition¡Û
¥ê¥¿ー¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ(²Á³Ê¤ÏÀÇ¹þÉ½¼¨)
11,963±ß¡§25¡óOFF¡¡Cruiser V-Twin Limited Edition¡ß1
23,287±ß¡§27¡óOFF¡¡Cruiser V-Twin Limited Edition¡ß2
¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È³µÍ×
¥×¥í¥¸¥§¥¯¥ÈÌ¾¡§¡Ú¼«Ê¬¤ÇÁÈ¤ßÎ©¤Æ¡Û¥×¥ë¥Ð¥Ã¥¯¼°¤Ç¶î¤±È´¤±¤ë¡ª Àº¹ª¥®¥ß¥Ã¥¯¤¬Ì¥¤»¤ëV¥Ä¥¤¥ó¥Ð¥¤¥¯
´ü´Ö¡§11·î24Æü12»þ～12·î30Æü22»þ
URL¡§https://www.makuake.com/project/v-twin/
¡ãÀ½ÉÊ³µÍ×¡ä
¾¦ÉÊÌ¾¡¡¡¡¡¡¡¡¡§Cruiser V-Twin Limited Edition
ºÊñ¥µ¥¤¥º¡¡¡¡¡§20.5¡ß15¡ß4.8 cm
½ÅÎÌ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§0.59¥¥í
ÁÈ¤ßÎ©¤Æ¥µ¥¤¥º¡§18¡ß6¡ß8.6 cm
¥Ôー¥¹¿ô¡¡¡¡¡¡¡§168
ÁÈ¤ßÎ©¤ÆÌÜ°Â¡¡¡§Ìó3»þ´Ö
Æñ°×ÅÙ¥ì¥Ù¥ë¡¡¡§3/5
ÁÇºà¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§Ãå¿§ÌÚºà
ÈÎÇä¾ì½ê¡¡¡¡¡¡¡§Makuake