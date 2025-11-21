2025年〜2026年 冬のスキー場の降雪量は、平年並みか平年よりやや多い傾向でしょう。

日本海側 スキー場の雪の量 平年並みか多い傾向に

この冬は、12月前半までは高温傾向ですが、後半には日本列島に寒気が流れ込みやすくなります。気温は全国的に平年並みとなるでしょう。日本海側の降雪量は平年並みか多い見込みです。

1月の気温は全国的に平年並み、2月の気温は北日本では平年並みとなり、東日本と西日本では平年並みか高くなるでしょう。日本海側の降雪量は平年並みか多くなる見込みです。

現在、日本海の海水温が平年よりも高いため、寒気が流れ込むタイミングで期間を通し、大雪になる可能性があります。また、気温が長期にわたり平年より低くなる時期もあり、寒さにも注意が必要になります。





日本海側の降雪量は、北日本、東日本と西日本は平年並みか平年より多いと予想されます。多くのスキー場では、降雪量は平年並みか平年より多くなる見通しです。冬季に晴天の多いエリアのスキー場では、冬型の気圧配置になる日が多く、低気圧が太平洋沿岸を通過するような気圧配置が平年より少ないとみられます。

今秋の雪の状況と見通し

10月にかけて全国的に高温傾向が続きました。その後、11月になると西高東低の気圧配置になる日があり、北日本では平均気温が前2週間で平年並みか下回りました。このあと11月下旬からは寒気の南下は弱く、北日本を中心に気温が平年より高い見込みです。降雪量は平年よりも少ない見込みです。

2025年12月の雪の見通し

上旬は、北日本や東日本を中心に寒気の影響が弱く、西日本では高気圧に覆われやすいでしょう。このため、日本海側・太平洋側ともにスキー場の雪は平年よりも少ない見込みです。

その後、後半以降は、次第に寒気の影響を受ける日が多くなるでしょう。北日本・東日本の日本海側を中心に雪の量が平年並みか多くなるでしょう。強い寒気が流れ込む日もあると考えられます。強い寒気が流れ込むタイミングでは、ゲレンデまでのアプローチで大雪や吹雪になることもありますので、ゲレンデコンディションに加え、交通情報など、天候の影響をよく確認するとよさそうです。

スキー場では中旬以降に雪が積もり始め、下旬には多くのスキー場で十分な積雪になると考えられます。滑走可能な状態になる所が多いと予想します。冬季に晴天の多いエリアのスキー場では、降雪は少ないため、ゲレンデは人工降雪機の雪となることが多いと予想されます。

2026年1月と2月の雪の見通し

1月の北日本・東日本の日本海側のスキー場では、雪の量は平年並みか多い見込みです。気温は平年並みとなる所が多く、乾いた雪が降る場合もありそうです。ただし、強い寒気が流れ込むタイミングで、大雪や吹雪・低温でコンディションが悪くなることがある見込みです。また、冬季晴れる日が多いスキー場では、平年に比べて晴れる日が多いため、降雪は少ないでしょう。



2月の北日本・東日本の日本海側のスキー場では、平年並みか多い雪の量となる見込みです。気温は平年並みとなる所が多く、乾いた雪が降る場合もありそうです。