Ê¡²¬»Ô¤Ï21Æü¡¢ÃÏ²¼Å´¼··¨Àþ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ±ä¿¤¹¤ë¸¡Æ¤¤ò»Ï¤á¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ê¡²¬»Ô¸òÄÌ¶É¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÃÏ²¼Å´¼··¨Àþ¤Ïº®»¨´ËÏÂ¤Î¤¿¤á¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¥À¥¤¥ä²þÀµ¤Ë¤è¤ëÁýÊØ¤Ê¤É¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£º£¸å¤âÍøÍÑ¼Ô¤ÎÁý²Ã¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤ë¤È¤·¤Æ¡¢¼ÖÎ¾¤ò¸½ºß¤Î4Î¾ÊÔÀ®¤«¤é6Î¾ÊÔÀ®¤ËÁý¤ä¤¹·×²è¤òÍèÇ¯ÅÙ¤«¤é¸¡Æ¤¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢ÍøÊØÀ¥¢¥Ã¥×¤Î¤¿¤á¡¢¸½ºß¤Î¶¶ËÜ±Ø¤«¤éÇîÂ¿±Ø¤Þ¤Ç¤Î¶è´Ö¤ò¡¢¶õ¹ÁÀþ¤ÎÌÅÉÍ±Ø¤Þ¤Ç¤È¡¢Ê¡²¬¶õ¹Á¹ñºÝÀþ¥¿ー¥ß¥Ê¥ë¤Þ¤Ç±ä¤Ð¤¹¤³¤È¤¬¡¢ÍèÇ¯ÅÙ¤«¤é¸¡Æ¤¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤È¤â¤Ë¸¡Æ¤ÈñÍÑ¤òÍèÇ¯ÅÙ¤ÎÍ½»»°Æ¤Ë·×¾å¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¼··¨Àþ¤Ï2023Ç¯3·î¤ËÅ·¿ÀÆî±Ø¤«¤éÇîÂ¿±Ø¤Þ¤Ç±ä¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¾è¼Ö¿Í¿ô¤Î1ÆüÊ¿¶Ñ¤Ï¡¢2022Ç¯ÅÙ¤Î7Ëü¿Í¤«¤é2025Ç¯ÅÙ¤Ï15Ëü8000¿Í¤È2ÇÜ°Ê¾å¤ËÁý²Ã¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢º®»¨´ËÏÂ¤äÍøÊØÀ¤Î¸þ¾å¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£