³°¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤¬¥¯¥Þ¤Ë½±¤ï¤ì¤¿ÇòÀî¶¿¡Ä´ôÉì¤ÎÌÜ·â·ï¿ô¤Ï1000·ïÄ¶ Ž¢¤³¤ì¤«¤é¤â¶¦À¸¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¤ª¸ß¤¤¤Î¾ì½ê¤ò¹Ó¤é¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡×
10·î5Æü¡¢´Ñ¸÷¥·¥ã¥È¥ë¥Ð¥¹¤Î¾è¤ê¾ìÉÕ¶á¤Ë¸½¤ì¤¿ÂÎÄ¹Ìó1¥áー¥È¥ë¤Î¡Ö¥Ä¥¥Î¥ï¥°¥Þ¡×¡£40ºÐ¤Î¥¹¥Ú¥¤¥ó¿Í´Ñ¸÷µÒ¤ÎÃËÀ¤ò½±¤¤¡¢ÃËÀ¤ÏÏÓ¤Ë·Ú¤¤¤±¤¬¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤ì¤«¤éÌó1¤«·îÈ¾¤¬²á¤®¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¤ç¤¦¤â¹ñÆâ³°¤«¤éÂ¿¤¯¤Î´Ñ¸÷µÒ¤¬¡Ä
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û³°¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤¬¥¯¥Þ¤Ë½±¤ï¤ì¤¿ÇòÀî¶¿¡Ä´ôÉì¤ÎÌÜ·â·ï¿ô¤Ï1000·ïÄ¶ Ž¢¤³¤ì¤«¤é¤â¶¦À¸¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¤ª¸ß¤¤¤Î¾ì½ê¤ò¹Ó¤é¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡×
¡ÊÅìµþ¤«¤é¡Ë
¡Ö¿Í¤¬¤¤¤Ê¤¤½ê¤Ë¤Ï¹Ô¤«¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡£É¬¤º¼Ö¤È¤«¿Í¤¬¤¤¤ë½ê¤òÃæ¿´¤Ë¡×
¡Ê¥¤¥®¥ê¥¹¤«¤é¡Ë
Q.¥¯¥Þ¤ÏÉÝ¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©
¡ÖNo!¡Ê´ÇÈÄ¤Ë¡Ë¸á¸å5»þ～¸áÁ°9»þ¤Ï¥¯¥Þ¤ËÃí°Õ¤È½ñ¤¤¤Æ¤¢¤ë¤Î¤Ç¡Ä¡×
¡Ê¥Õ¥é¥ó¥¹¤«¤é¡Ë
¡ÖÆü¸÷¤äÈ¢º¬¤Ç¤âÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê¡Ø¥¯¥ÞÃí°Õ¡Ù¤Î´ÇÈÄ¤Ï¸«¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë¥¯¥Þ¤ÈÁø¶ø¤·¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡×
¥¯¥Þ¤ÎÌÜ·â·ï¿ô º£Ç¯ÅÙ¤Ï´ôÉì¤Ç1000·ïÄ¶
´ôÉì¸©¤Ç¤Ï¡¢º£Ç¯ÅÙ¡Ê11·î20Æü»þÅÀ¡Ë¤Î¥¯¥Þ¤ÎÌÜ·â·ï¿ô¤Ï1000·ï¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÇòÀîÂ¼¤Î¤¤ç¤¦¤ÎÍÍ»Ò¤Ï¡Ä
¡Ê¾¾ËÜÆ»Ìï¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¡Ë
¡Ö³Á¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¼Â¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£¤½¤·¤Æ10·î¤Ë¤ª¼ÙËâ¤·¤¿»þ¤Ï¡¢¥¯¥Þ¤òÊá¤Þ¤¨¤ë¤¿¤á¤Î¥ï¥Ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡Ä¡×
»Å³Ý¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¥ï¥Ê¤Ï¡¢11·î½é½Ü¤Ë¤ÏÅ±µî¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£ÇòÀîÂ¼¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÌÜ·â¾ðÊó¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥ï¥Ê¤Î°ÌÃÖ¤ÏÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¸½ºß¡¢ÃÏ¸µ¤ÎÎÄÍ§²ñ¤ËÀßÃÖ°ÍÍê¤·¤¿Â¼Æâ¤Î¥ï¥Ê¤Ï4¤Ä¤Ç¤¹¡£
°ÂÁ´¤Î¤¿¤á¤Ë»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¥«¥ä´¢¤ê¤ÏÃæ»ß¤Ë
½ÐË×¸½¾ì¤«¤é¤Û¤É¶á¤¤¡¢¹ç¾¸Â¤¤ê²È²°¤Î¡ÖÏÂÅÄ²È¡×¤ÇÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÊÏÂÅÄ²È ÏÂÅÄÀµ¿Í¤µ¤ó¡Ë
Q.¥¯¥Þ¤ÏºÇ¶á¤É¤¦¤Ç¤¹¤«¡©
¡ÖÍî¤ÁÃå¤¤¤¿¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤¹¤ë¡£¿ôÆ¬Êá¤Þ¤Ã¤¿¤ÈÊ¹¤¤¤Æ°Â¿´¤·¤Æ¤¤¤ë¡×
ÏÂÅÄ¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤³¤Î1¤«·îÈ¾¡¢Ë¬¤ì¤ë´Ñ¸÷µÒ¤¬·ã¸º¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡ÊÏÂÅÄ¤µ¤ó¡Ë
¡Ö¡ÊÏÂÅÄ²È¤Ë¡ËÍè¤ë¿Í¤Ë¡¢¥¯¥Þ¤¬½Ð¤¿¤Î¤Ç¡Ø´ÇÈÄ¤«¤é±ü¤Ø¤ÏÀäÂÐ¤Ë¹Ô¤«¤Ê¤¤¤Ç¡Ù¤È¤«¡¢³¤³°¤Î¿Í¤È¤ÏÏÃ¤»¤Ê¤¤¤¬¡¢¥¬¥¤¥É¤òÄÌ¤·¤ÆÃí°Õ´µ¯¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¡×
¤¿¤À¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¹ç¾¸Â¤¤ê½¸Íî¤Ë¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡¢¥«¥ä¤Î´¢¤ê¼è¤ê¹Ô»ö¤Ë¤Ï±Æ¶Á¤¬½Ð¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÊÏÂÅÄ¤µ¤ó¡Ë
¡ÖÃÏ¸µ¤Î³Ø¹»¤Î¥«¥ä´¢¤êÂÎ¸³¤Ç»È¤¦Í½Äê¤Î¾ì½ê¤À¤Ã¤¿¡£°ÂÁ´¤Î¤¿¤á¤Ë»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¥«¥ä´¢¤ê¤ÏÃæ»ß¤Ë¡×
¤·¤«¤·¡¢¤³¤È¤·¤Î¤Õ¤ÂØ¤¨ºî¶È¤Ë¤ÏÌäÂê¤Ê¤¯¡¢¥«¥ä¤Ï³ÎÊÝ¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡ÊÏÂÅÄ¤µ¤ó¡Ë
¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤â¶¦À¸¤·¤Æ¤¤¤¯¾ì½ê¤Ç¤¹¤·¡¢¤¤¤Ä½Ð¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤¾ì½ê¤Ê¤Î¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡£Áð´¢¤ê¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤¿¤ê¤È¤«¡¢Î¤»³¤È¿Í¤Î½»¤à¾ì½ê¤ò¤¦¤Þ¤¯Ê¬¤±¤Æ¡¢¤ª¸ß¤¤¤Ë¤ª¸ß¤¤¤Î¾ì½ê¤ò¹Ó¤é¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¿´¤¬¤±¤Ê¤¤¤È¡×
