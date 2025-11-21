¡Úµð¿Í¡ÛÄ¹ÅèÌÐÍº¤µ¤ó¤ªÊÌ¤ì¤Î²ñ¤Ëµå³¦¤«¤é£±£±£°£°¿Í¡¡»²Îó¤·¤¿¥×¥íÌîµå£Ï£Â¡¦¸½ÌòÁª¼ê¤é°ìÍ÷
¡¡£¶·î£³Æü¤ËÇÙ±ê¤Î¤¿¤á£¸£¹ºÐ¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿Ä¹ÅèÌÐÍº¤µ¤ó¤Î¤ªÊÌ¤ì¤Î²ñ¡Ö¥ß¥¹¥¿¡¼¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¡¡Ä¹ÅèÌÐÍº¡¡¤ªÊÌ¤ì¤Î²ñ¡×¤¬£²£±Æü¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡¸áÁ°¤Î¡Ö´Ø·¸¼Ô¤ÎÉô¡×¤Ë¤ÏÌîµå³¦£±£±£°£°¿Í¡¢À¯³¦£³£°¿Í¡¢·ÐºÑ³¦£¸£°£°¿Í¡¢¥á¥Ç¥£¥¢³¦£³£°£°¿Í¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä³¦£´£°¿Í¡¢¸òÍ§´Ø·¸¡¦·ÝÇ½³¦£±£¸£°¿Í¡¢¤½¤ÎÂ¾£³£µ£°¿Í¤Î·×Ìó£²£¸£°£°¿Í¤¬»²Îó¤·¤¿¡£
¡¡Ìîµå³¦¤Î»²Îó¼Ô¤Î¤¦¤Á¡Ö¥×¥íÌîµå£Ï£Â¡¦¸½ÌòÁª¼êÅù°ìÍ÷¡×¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡Ê·É¾ÎÎ¬¡¢¸Þ½½²»½ç¡Ë
¡Úµð¿Í£Ï£Â¡Û
ÀÄÌÚ¹â¹¡¢ÀÖÎæ¸Í¦¡¢Ä«°æ½¨¼ù¡¢°¤ÆîÅ°¡¢°¤Ìî¹ÛÆó¡Ê»ØÌ¾¸¥²Ö¡Ë¡¢ÍÅÄ½¤»°¡¢°¤ÇÈÌî½¨¹¬¡¢ÃÓÃ«¸øÆóÏº¡¢ÀÐ°æ²íÇî¡¢°Ë½¸±¡Êö¹°¡¢°æ¾å¿¿Æó¡¢°æÃ¼¹°ÏÂ¡¢ÆþÌîµ×É§¡¢±£Á±ÃÒÌé¡¢¾åÅÄÏÂÌÀ¡¢¾åÅÄÉð»Ê¡Ê»ØÌ¾¸¥²Ö¡Ë¡¢¾åÌîÍµÊ¿¡¢¾å¸¶¹À¼£¡Ê»ØÌ¾¸¥²Ö¡Ë¡¢ÆâÅÄ½ç»°¡¢Æâ³¤Å¯Ìé¡¢¹¾ÀîÂî¡Ê»ØÌ¾¸¥²Ö¡Ë¡¢¹¾Æ£¾Ê»°¡Ê»ØÌ¾¸¥²Ö¡Ë¡¢²¦Äç¼£¡Ê»ØÌ¾¸¥²Ö¡Ë¡¢Âç¿Ü²ì°ô¡¢ÂçÅÄÂÙ¼¨¡¢ÂçÃÝ´²¡¢ÂçÄÍ½ß¹°¡¢ÂçÌîÏÂºÈ¡¢Âç¾ìËÀé¡¢Âç¿¹¹ä¡¢¾®³Þ¸¶Æ»Âç¡Ê»ØÌ¾¸¥²Ö¡Ë¡¢²¬Åç½¨¼ù¡¢½ïÊý¹Ì°ì¡ÊÂåÍý¡Ë¡¢²¬Éô·û¾Ï¡¢¾®ÀîË®ÏÂ¡¢Ã¸²Ï¹°¡¢¾®ÅÄ¹¬Ê¿¡¢¾®ÅÄÅèÀµË®¡¢Èø²Ö¹âÉ×¡¢¾®Ëó¿Ê¡¢¿¥ÅÄ½ßºÈ¡¢³Þ°æ½Ù¡¢²Ã¼£Á°Îµ°ì¡¢ÇðÅÄµ®»Ë¡¢ÊÒ²¬ÊÝ¹¬¡¢²ÃÆ£ÁÔÂÀ¡¢²ÃÆ£·ò¡¢¼¯¼èµÁÎ´¡Ê»ØÌ¾¸¥²Ö¡Ë¡¢µµ°æÁ±¹Ô¡¢ÀîÁê¾»¹°¡¢ÀîÃæ´ð»Ì¡¢ÀîÊÕÃéµÁ¡¢ÌÚº´´ÓÍÎ¡¢´ß·ÉÍ´¡¢ÌÚÂ¼Î¶¼£¡¢µ´²°ÉßÀµ¿Í¡¢µ×ÊÝ¹¯À¸¡¢¥¦¥©¡¼¥ì¥ó¡¦¥¯¥í¥Þ¥Æ¥£¡¢ÁÒËóÅ°¡¢·¬ÅÄ¿¿À¡¡Ê»ØÌ¾¸¥²Ö¡Ë¡¢¹áºä±ÑÅµ¡¢²ÏÇ¸ÏÂÀµ¡Ê»ØÌ¾¸¥²Ö¡Ë¡¢¾®Åç·½»Ô¡¢¸åÆ£¹§»Ö¡¢¾®»³Íºµ±¡¢ÀÆÆ£µ¹Ç·¡¢ºØÆ£²í¼ù¡Ê»ØÌ¾¸¥²Ö¡Ë¡¢Äê²¬ÀµÆó¡Ê»ØÌ¾¸¥²Ö¡Ë¡¢º´Æ£À¿¡¢º´Æ£¹°Í´¡¢¿¿ÅÄÍµµ®¡¢¼Â¾¾°ìÀ®¡¢¼ÄÄÍÏÂÅµ¡Ê»ØÌ¾¸¥²Ö¡Ë¡¢¼ÆÅÄ·®¡Ê»ØÌ¾¸¥²Ö¡Ë¡¢À¶¿åÎ´¹Ô¡Ê»ØÌ¾¸¥²Ö¡Ë¡¢¾±»ÊÃÒµ×¡¢¾ëÇ·ÆâË®Íº¡Ê»ØÌ¾¸¥²Ö¡Ë¡¢Ëö¼¡Íø¸÷¡Ê»ØÌ¾¸¥²Ö¡Ë¡¢¿ûÌîÃÒÇ·¡Ê»ØÌ¾¸¥²Ö¡Ë¡¢¿ùÆâ½ÓºÈ¡¢¿ù»³ÌÐ¡Ê»ØÌ¾¸¥²Ö¡Ë¡¢¾¡Ï¤Çî·û¡¢ÎëÌÚ¾°¹¡¢ÎëÌÚ¹¯Í§¡ÊÂåÍý¡Ë¡¢ÎëÌÚ¾Ï²ð¡¢³Ñ±ÎÃË¡¢½½Àî¹§ÉÙ¡¢¹âÌÚ¹¯À®¡¢¹âÌÚµþ²ð¡¢¹âÅÄÀ¿¡¢¹âÅÄÈË¡Ê»ØÌ¾¸¥²Ö¡Ë¡¢¹â¶¶Á±Àµ¡¢¹â¶¶Í³¿¡Ê»ØÌ¾¸¥²Ö¡Ë¡¢¹â¶¶¾°À®¡Ê»ØÌ¾¸¥²Ö¡Ë¡¢ÅÄÃæÂçÆóÏº¡¢Ã«¹ÀÌï¡¢Ã«²ÂÃÎ¡Ê»ØÌ¾¸¥²Ö¡Ë¡¢ÅÄÈª°ìÌé¡¢Ä¹Ìîµ×µÁ¡Ê»ØÌ¾¸¥²Ö¡Ë¡¢±ßÃ«±Ñ½Ó¡¢ÅìÌî½Ô¡¢ÄÎÌî²í»Ë¡¢½ê·ûº´¡¢ÃæÎ¤ÆÆ»Ë¡¢ÃæÅÄæÆ¡¢ÃæÃ«Íã¡¢ÃæÈªÀ¶¡Ê»ØÌ¾¸¥²Ö¡Ë¡¢À®À¥¸ùÎ¼¡¢¿·±ºÔèÉ×¡Ê»ØÌ¾¸¥²Ö¡Ë¡¢Æó²¬ÃÒ¹¨¡¢¿Î»ÖÉÒµ×¡Ê»ØÌ¾¸¥²Ö¡Ë¡¢À¾Â¼·òÂÀÏ¯¡¢À¾»³°ì±§¡¢À¾»³½¨Æó¡¢¿ÎÂ¼·°¡¢Ìî¾åÎ¼Ëá¡¢¶¶¾å½¨¼ù¡¢¶¶ËÜÅþ¡¢¿Á¿¿»Ê¡¢ÎÓ¾»ÈÏ¡¢¸¶Ã¤ÆÁ¡Ê»ØÌ¾¸¥²Ö¡Ë¡¢¸¶ÅÄ¼£ÌÀ¡Ê»ØÌ¾¸¥²Ö¡Ë¡¢Ä¥ËÜ·®¡Ê»ØÌ¾¸¥²Ö¡Ë¡¢¹ß·¹î¼Â¡¢×¢ÅÄ¹À¾Ï¡¢¹Ìî¸ù¡Ê»ØÌ¾¸¥²Ö¡Ë¡¢¿¼ÅÄÂóÌé¡¢Ê¡²¦¾¼¿Î¡¢Æ£²¬µ®Íµ¡¢Æ£Â¼Âç²ð¡¢Æ£ËÜ·ò¼£¡¢Æ£ËÜÌÐ´î¡¢¸Å¾ëÌÐ¹¬¡¢ËÙÆâ¹±É×¡Ê»ØÌ¾¸¥²Ö¡Ë¡¢Á°ÅÄ¹¬Ä¹¡¢Ëê¸¶´²¸Ê¡Ê»ØÌ¾¸¥²Ö¡Ë¡¢¾¾°æ½¨´î¡Ê»ØÌ¾¸¥²Ö¡Ë¡¢¾¾¸¶Ì÷¡¢¾¾ËÜÅ¯Ìé¡¢¾¾ËÜ¶©»Ë¡Ê»ØÌ¾¸¥²Ö¡Ë¡¢»°ß·¶½°ì¡¢¿åÌîÍº¿Î¡Ê»ØÌ¾¸¥²Ö¡Ë¡¢µÜËÜÏÂÃÎ¡¢Â¼ÅÄÁ±Â§¡¢Â¼ÅÄ¿¿°ì¡Ê»ØÌ¾¸¥²Ö¡Ë¡¢¸µÌÚÂç²ð¡¢¿¹ÃæÀ»Íº¡¢Ìð´Ó½ÓÇ·¡¢ÌðÌî¸¬¼¡¡¢»³¸ýÅ´Ìé¡¢»³ÅÄ¿¿²ð¡¢»³ËÜ¹¬Æó¡¢²£Àî»Ë³Ø¡¢²£»³ÃéÉ×¡¢Ë§ÀîÍÇ¡¢µÈÀîÂç´ö¡¢µÈÀî¸µ¹À¡¢µÈÅÄ¹§»Ê¡Ê»ØÌ¾¸¥²Ö¡Ë¡¢µÈÉð¿¿ÂÀÏº¡¢µÈ¸¶¹§²ð¡¢µÈÂ¼Ä÷¾Ï¡Ê»ØÌ¾¸¥²Ö¡Ë¡¢çÐÆá¸¶Âç¹ä¡¢ÏÆÃ«Î¼ÂÀ¡¢ÅÏÊÕÀ¯¿Î
¡Úµð¿Í¸½¥á¥ó¥Ð¡¼¡Û
²ñÅÄÍ»Ö¡Ê»ØÌ¾¸¥²Ö¡Ë¡¢ÀõÌîæÆ¸ã¡¢°¤Éô¿µÇ·½õ¡Ê»ØÌ¾¸¥²Ö¡Ë¡¢ÀÐ°æÂöÏ¯¡Ê»ØÌ¾¸¥²Ö¡Ë¡¢ÀÐÀîÃ£Ìé¡¢Àô¸ýÍ§ÂÁ¡¢Àô·½Êå¡¢°æ¾å²¹Âç¡¢±ºÅÄ½ÓÊå¡¢Âç¾ëÂî»°¡Ê»ØÌ¾¸¥²Ö¡Ë¡¢²¬ÅÄÍª´õ¡¢²¬ËÜÏÂ¿¿¡Ê»ØÌ¾¸¥²Ö¡Ë¡¢¹ÃÈåÂóÌé¡¢ÌçÏÆÀ¿¡¢µÆÃÏÂçµ©¡¢´ßÅÄ¹ÔÎÑ¡¢´îÂ¿Î´²ð¡¢µþËÜ¿¿¡¢·´ÂóÌé¡¢¾®ÎÓÀ¿»Ê¡¢ºäËÜÍ¦¿Í¡Ê»ØÌ¾¸¥²Ö¡Ë¡¢º´¡¹ÌÚ½ÓÊå¡¢ºû¸¶Áà´õ¡¢ÎëÌÚÂçÏÂ¡¢º½Àî¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¡¢¹âÍüÍºÊ¿¡¢ÅÄÃæ±ÍÅÍ¡¢ÅÄÃæÀéÀ²¡¢ÅÄÃæ¾Âç¡Ê»ØÌ¾¸¥²Ö¡Ë¡¢¸Í¶¿æÆÀ¬¡Ê»ØÌ¾¸¥²Ö¡Ë¡¢ÃæÀîâ«ÂÀ¡¢Ãæ»³ÎéÅÔ¡¢À¾´ÜÍ¦ÍÛ¡¢ÇëÈø¶©Ìé¡¢Á¥Ç÷Âç²í¡¢Ê¿ÆâÎ¶ÂÀ¡¢ËÙÅÄ¸¿µ¡¢ÁýÅÄÂçµ±¡¢ÁýÅÄÎ¦¡¢ËôÌÚÅ´Ê¿¡¢´Ý²Â¹À¡Ê»ØÌ¾¸¥²Ö¡Ë¡¢»°ÄÍÎ°À¸¡¢µÜ¸¶½Ù²ð¡¢¿¹ÅÄ½ÙºÈ¡¢»³ºê°Ë¿¥¡Ê»ØÌ¾¸¥²Ö¡Ë¡¢»³À¥¿µÇ·½õ¡¢»³ÅÄÎ¶À»¡¢ÅòÀõÂç¡¢²£Àî³®¡¢µÈÀî¾°µ±¡Ê»ØÌ¾¸¥²Ö¡Ë¡¢¼ãÎÓ³Ú¿Í
¡Ú³ÆµåÃÄ´ØÏ¢¡Û
ÁêÀîÎ¼Æó¡¢ÀÖËÙ¸µÇ·¡¢¹Ó°æ¹¬Íº¡¢¿·°æ¹¨¾»¡¢¿·°æµ®¹À¡¢¹ÓÌÚ²íÇî¡¢ÍÆ£ÄÌÀ¤¡Ê»ØÌ¾¸¥²Ö¡Ë¡¢ÈÓÅÄÅ¯Ìé¡¢ÀÐÌÓ¹¨Åµ¡¢º£Ãæ¿µÆó¡¢ÆþÍèÍ´ºî¡¢ÆâÀîÀ»°ì¡¢¹¾¿¬Î¼¡¢¹¾ËÜÌÒµª¡¢ÂçÅÄÂî»Ê¡ÊÂåÍý¡Ë¡¢ÂçÀÐÂçÆóÏº¡¢ÂçÌîË¡Ê»ØÌ¾¸¥²Ö¡Ë¡¢ÂçÂ¼»°Ïº¡¢ÂçÌðÌÀÉ§¡Ê»ØÌ¾¸¥²Ö¡Ë¡¢¾®³Þ¸¶¿µÇ·²ð¡¢²¬ËÜ¸÷¡¢¾®´ØÎµÌé¡¢³ÝÉÛ²íÇ·¡Ê»ØÌ¾¸¥²Ö¡Ë¡¢¶âÂ¼µÁÌÀ¡¢ÀîÆ£¹¬»°¡¢ÀîÂ¼¾æÉ×¡¢µ×ÊÝÍµÌé¡¢·ª»³±Ñ¼ù¡Ê»ØÌ¾¸¥²Ö¡Ë¡¢¹õÅÄÇî¼ù¡Ê»ØÌ¾¸¥²Ö¡Ë¡¢¾®µ×ÊÝÍµµª¡¢¾®ÁáÀîµ£É§¡¢¾®ÎÓ²í±Ñ¡¢¾®É°»³²í¿Î¡¢¾®¾¾Ã¤Íº¡¢¾®µÜ»³¸ç¡¢¸¢Æ£Çî¡Ê»ØÌ¾¸¥²Ö¡Ë¡¢óîÆ£ÌÀÍº¡¢º´¡¹ÌÚÀ¿¡¢º´¡¹ÌÚ¼ç¹À¡Ê»ØÌ¾¸¥²Ö¡Ë¡¢À¶¿åÄ¾¹Ô¡¢¾ëÅç·ò»Ê¡Ê»ØÌ¾¸¥²Ö¡Ë¡¢Çò°æ°ì¹¬¡¢¿ÊÆ£Ã£ºÈ¡¢ÎëÌÚ¹§À¯¡Ê»ØÌ¾¸¥²Ö¡Ë¡¢ÎëÌÚÀ¿Ìé¡Ê»ØÌ¾¸¥²Ö¡Ë¡¢´ØÀî¹À°ì¡¢¹âÌÚË¡Ê»ØÌ¾¸¥²Ö¡Ë¡¢¹â¶¶·ÄÉ§¡¢Ã«ÈË¸µ¿®¡¢ÄÔÈ¯É§¡¢ËÅÄÀ¶¡¢ÆâÆ£¾°¹Ô¡¢Ãæ°æÂç²ð¡¢ÃæÂ¼µªÍÎ¡¢ÍüÅÄ¾»¹§¡¢À¾ºê¹¬¹¡¢À¾Â¼ÆÁÊ¸¡ÊÂåÍý¡Ë¡¢Ìî´Ö¸ýµ®É§¡¢ÌîÂ¼¹îÂ§¡ÊÂåÍý¡Ë¡¢ÌîÂ¼¸¬ÆóÏº¡¢ÌîÌÐ±ÑÍº¡Ê»ØÌ¾¸¥²Ö¡Ë¡¢¥Ü¥Ó¡¼¡¦¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¡¢Ê¿¾¾À¯¼¡¡Ê»ØÌ¾¸¥²Ö¡Ë¡¢Ê¡±ºÏÂÌé¡¢Ê¡Î±¹§²ð¡¢Ê¡ËÜË¡Ê»ØÌ¾¸¥²Ö¡Ë¡¢¾¾°æÍ¥Åµ¡¢¾¾²¬¹°¡Ê»ØÌ¾¸¥²Ö¡Ë¡¢¾¾ÅÄÀë¹À¡¢¾¾±Ê¹ÀÈþ¡¢»°±ºÂçÊå¡¢µÜËÜ¿µÌé¡Ê»ØÌ¾¸¥²Ö¡Ë¡¢Â¼¾å²íÂ§¡¢Â¼ÅÄ½¤°ì¡¢Â¼¾¾Í¿Í¡¢¿¹ÈËÏÂ¡¢ÌçÆàÅ¯´²¡¢È¬½Å³ß¹¬Íº¡¢È¬ÌÚÂôÁñÏ»¡¢Ã«Âô·ò°ì¡Ê»ØÌ¾¸¥²Ö¡Ë¡¢»³ºêÍµÇ·¡Ê»ØÌ¾¸¥²Ö¡Ë¡¢»³²¼ÂçÊå¡¢»³ËÜ¾»¹¡¢»³ËÜ¹ÀÆó¡Ê»ØÌ¾¸¥²Ö¡Ë¡¢ÍÛÂÒ¹Ý¡¢µÈ°æÍý¿Í¡¢Í¿ÅÄ¹ä¡¢¼ã¾¾ÊÙ¡Ê»ØÌ¾¸¥²Ö¡Ë¡¢ÏÂÅÄË¡¢ÏÂÅÄ°ì¹À¡¢ÅÏÊÕµ×¿®
¡Ú¥¢¥Þµå³¦¡Û
À¶ÌîÃÒ¡¢»³ÃæÀµÃÝ¡¢ÆâÆ£²íÇ·