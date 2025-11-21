°¦ÃÎ¸©ÌÏ»î£±°Ì¤Ç·Ä±þ¹ç³Ê¡¡Ä¶Í¥ÅùÀ¸¡¦´äÅÄ¹äÅµ¤¬ÆÀ°Õ¤À¤Ã¤¿²ÊÌÜ¤Ë¥Ï¥é¥¤¥Á´ä°æ¡Ö¤¿¤Þ¤ó¤Ê¤¤¤è¡×¤ÈÃ²¤¯
¡¡»°ÂåÌÜ£Ê¡¡£Ó£Ï£Õ£Ì¡¡£Â£Ò£Ï£Ô£È£Å£Ò£Ó¤Î´äÅÄ¹äÅµ¤¬£²£±Æü¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¤Ý¤«¤Ý¤«¡×¤Ç¡¢Ä¶Í¥ÅùÀ¸¤À¤Ã¤¿¾®³ØÀ¸»þÂå¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡´äÅÄ¤Ï¾®³Ø¹»¤Îº¢¤Ï¡ÖÌÏ»î¤Ç°¦ÃÎ¸©£±°Ì¡×¤È¤Ê¤êÃæ³Ø¼õ¸³¤Ç·Ä±þ¤Ë¹ç³Ê¡£¡ÖËÜÅö¤Ë¥Æ¥ì¥Ó¶Ø»ß¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿²È¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤º¤Ã¤ÈÊÙ¶¯¡£»Å»ö¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Î¾®³ØÀ¸»þÂå¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£
¡¡³Ø¹»¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¤â¡Ö£µ»þ´Ö¤È¤«ÉáÄÌ¤ËÊÙ¶¯¡×¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¡Ö¿Ê³Ø½Î¤Ë£³¤ÄÄÌ¤Ã¤Æ¤¿¡££µ»þ´Ö¤ÎÃæ¤Ç¤â°ÜÆ°¤·¤Æ¡¢¹ñ¸ì¤Ï¤³¤³¡¢»»¿ô¤Ï¤³¤Ã¤Á¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ë¡×¤È½Î¤ò¤Ï¤·¤´¤·¤Ê¤¬¤é¤Î²áÌ©¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¡£¡Ö¿Æ¤¬¶µ°éÇ®¿´¤Ç¡¢¤¤¤ä¤¤¤ä¤Ê¤Î¤â¤¢¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¶¯Ç÷´ÑÇ°¤¸¤ã¤Ê¤¤¤±¤ÉÀäÂÐ¤Ë¤ä¤é¤Ê¤¤¤È¤È¡Ä¡£¥Þ¥·¡¼¥ó²½¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤É¤Î²ÊÌÜ¤¬ÆÀ°Õ¤À¤Ã¤¿¡©¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡ÖÂÎ°é¤¬ÆÀ°Õ¤Ç¤·¤¿¡×¤È¤Þ¤µ¤«¤ÎÊÖÅú¡£¥Ï¥é¥¤¥Á´ä°æÍ¦µ¤¤Ï¡Ö¤½¤ó¤Ê¿Í¤ËÂÎ°é¤Þ¤Ç¼è¤é¤ì¤¿¤é¤¿¤Þ¤ó¤Ê¤¤¤è¡×¤ÈÃ²¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£