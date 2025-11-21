横綱・豊昇龍が大関・琴桜を寄り切って2敗を守った。新関脇・安青錦を寄り切った横綱・大の里と2人で優勝争いトップに並ぶ。

「しっかり相手を見ながら、落ち着いて慌てずに取りたいと思っていた。良かったと思います」

右四つがっぷりで胸を合わせる力相撲。利き腕の右から投げを打ちながら寄って、大きな琴桜相手に貫禄を見せた。「琴桜が根負けして引き気味にいなした。（豊昇龍の）気迫が上回った」。高田川審判長（元関脇・安芸乃島）は豊昇龍の気力の充実ぶりを称えた。

12日目の高安戦では押し出した直後、ダメ押しの右突きを見舞った。取組後、粂川審判長（元小結・琴稲妻）から口頭で注意を受け、「すいません。熱くなりました」と謝罪した騒動の後遺症を感じさせなかった。この日、師匠の立浪親方（元小結・旭豊）は「力士とすれば仕方ない。悪意があってやってるわけではない。オレはかばってやりたい」と擁護。土俵内外での行動が注目を浴びるのは横綱の宿命と言える。

14日目は3敗に後退した安青錦戦。「気にしていない。1日1番に集中したい」。昇進5場所目の横綱初優勝へ、もう迷いは感じさせなかった。