実業家・西村博之（ひろゆき）氏（49）が21日に更新されたYouTubeチャンネル「夜な夜な生配信!ひろゆきと有名人に…【質問ゼメナール】」に出演。あの人気番組にプロレスラー・フワちゃんを推していたと明かす場面があった。

ABEMAの人気番組「世界の果てに、○○置いてきた」の話題に。ひろゆき氏は「もともとは口だけおっさんのひろゆきを、世界の果てに置いてきたらおもろいんじゃね?っていうノリで」と、企画が立ち上がった経緯を説明した。

「会話相手で、それなりに知名度のある人を呼ばないと成立しないから。それでスケジュールも空いてるってなると“やらかした”ばっかりの人なんですよ。そしたら東出（昌大）さんがOKってなって、今回も令和ロマンの（高比良）くるまさんが空いてたんで」

そこで「フワちゃん」の名前が挙がると、ひろゆき氏は「僕がフワちゃんがいいんじゃないですか?って言ったら“ABEMA的にちょっと…”って。“えっ!フワちゃんダメなの?”って。文句を言う人はいると思うけど、フワちゃんは面白いからさ」と明かしていた。