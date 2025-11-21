¼Ä»³µ±¿®¡¡Éã¡¦¼Ä»³µª¿®»á¤ÎÈÕÇ¯ÌÀ¤«¤¹¡Ö»Å»ö¤¬¤¢¤ë¡¢¸½¾ì¤¬¤¢¤ë¤È¡¢À¨¤¯¸µµ¤¤Ë¤Ê¤ë¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤Î¼Ä»³µ±¿®¡Ê41¡Ë¤¬¡¢21ÆüÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡ÖÅ°»Ò¤ÎÉô²°¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¸å1¡¦00¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¡¢ºòÇ¯»àµî¤·¤¿Éã¤Ç¼Ì¿¿²È¤Î¼Ä»³µª¿®¤µ¤ó¤ÎÈÕÇ¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡µª¿®¤µ¤ó¤ÏºòÇ¯1·î4Æü¤ËÏ·¿ê¤Î¤¿¤á»àµî¡£83ºÐ¤À¤Ã¤¿¡£Ë´¤¯¤Ê¤ëÄ¾Á°¤Þ¤Ç»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡µ±¿®¤Ï¡Ö12·îËö¤Þ¤Ç»£±Æ¤Î»Å»ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£ÂÎÎÏ¤â·ë¹½Íî¤Á¤Æ¤Ï¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¿¤À»Å»ö¤¬¤¢¤ë¡¢¸½¾ì¤¬¤¢¤ë¤È¡¢À¨¤¯¸µµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¤È²óÁÛ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÉã¤òµ±¿®¤Ï¡Ö¤Ê¤Î¤ÇÉã¤Ï¡¢¸½¾ì¤ÈÉ½¸½¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤«¤é¡¢ÎÏ¤òÆÀ¤Ê¤¬¤éÀ¸¤¤Æ¤¤Æ¡¢Ë´¤¯¤Ê¤ëÄ¾Á°¤Þ¤Ç»Å»ö¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢³§¤µ¤ó¤Ë»Ù¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¼Ì¿¿²È¤òÁ´¤¦¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤È»×¤¦¡×¤ÈÉ½¸½¤·¤¿¡£
¡¡µª¿®¤µ¤ó¤Ï»¨»ï¡ÖGORO¡×¤Î·ã¼Ì¥·¥ê¡¼¥º¤ä¡¢Èõ¸ý²ÄÆî»Ò¡¢µÜÂô¤ê¤¨¤Î¥Ø¥¢¥Ì¡¼¥É¼Ì¿¿½¸¤Ç¼Ò²ñ¸½¾Ý¤òµ¯¤³¤·¤¿¡£