21日の衆院財務金融委員会で、れいわ新選組・高井崇志議員が日本の財政をめぐり片山さつき財務大臣と議論した。

高井議員は「クレジット・デフォルト・スワップ（CDS）が重要だ。高市総理も総理になる前から発言されている。日本は極めて安定している。でも、私が何度もこれを取り上げても財務省は『1つの指標に過ぎない』『母数がどうたら』とか言って、あまり取り上げない。しかし、日本の財政が健全であるとマーケットが信認している。たしかに債務残高だけ見ればG7で7位だが、純利払い費で見れば2位、対外純資産は1位、経常収支は2位だ。債務が1300兆円あると言ったって、国の金融資産は9800兆円、そして、個人の金融資産2200兆円だ。だから、マーケットが極めて安全だと、ドイツに次いで2番目に安全だと言っている。やっぱりこのクレジット・デフォルト・スワップ（CDS）の指標をもっと重視して、マーケットの信任を測る指標だと財務大臣としてはっきりPRしてほしい」と訴えた。

これに片山財務大臣は「（高井）委員がおっしゃる通りCDSは今回の様々な日本の財政をめぐる内外の議論を受けてもピクリとも動いていないので悪化もしておらず、ドイツに次いで2位だ。そういう意味も含めてCDSについて私は信頼を寄せられる一つの要素だと思っており、それは歴代の財務大臣もそういった意味を否定していることは全くないと思っている。これから、まさに昨日今日、経済財政諮問会議議員になられた永濱利廣先生他何人かの方々が、おそらくまだ概算の決定がないから正確な数字はわからないが、総理がいつもおっしゃっている名目GDPに対する債務残高の比率が今回大型の対策を行っても上がることはない、若干下がるという見通しもあり、補正後の国債残高についても、総理が会見で申し上げたと承知しているが、これは昨年に比べても悪化しておらず、かえって改善している。そのようなこともあって、そもそも全く規律に目途がないような対策ではないので、どちらかというとその辺をきっちりと理解いただかなければいけないと思っている」と答えた。

高井議員は加藤勝信前財務大臣を指して「加藤前財務大臣がちょっとうつむいておられますけどね」と話すと議場内に大きな笑い声が響き、高井議員は「いいです。もうそれは今問いません」と述べた。

（ABEMA NEWS）