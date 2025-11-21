Ãæ¹ñ¤ÇÆüËÜ´ØÏ¢¥¤¥Ù¥ó¥ÈÃæ»ßÁê¼¡¤°¡¡¥¢¥¤¥É¥ë¤ä¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤Î¸ø±é¡¢¤ª¾Ð¤¤¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤ÉÂ³¡¹
¡¡½÷À¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖiLiFE¡ª¡×¤¬21Æü¡¢¸ø¼°X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£28¡¢29Æü¤Ë½Ð±éÍ½Äê¤À¤Ã¤¿Ãæ¹ñ¡¦¾å³¤¤Ç¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¥Õ¥§¥¹¡ÖNSE2025¡¡¸µÀ±ÉñÂæ¡×¤¬Ãæ»ß¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¹â»ÔÁáÉÄÁíÍý¤ÎÂæÏÑÍ»ö¤ò½ä¤ëÈ¯¸À¤ËÂÐ¤·¤ÆÃæ¹ñÀ¯ÉÜ¤¬È¿È¯¤ò¶¯¤á¤ëÃæ¡¢Ãæ¹ñ¤ÇÆüËÜ¤Î¥¨¥ó¥¿¥á´ØÏ¢¤Î¥¤¥Ù¥ó¥ÈÃæ»ß¤¬Áê¼¡¤°¤Ê¤É¡¢±Æ¶Á¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖiLiFE¡ª¡×¤ÏX¤ÇÃæ¹ñ¸ì¤ÈÆüËÜ¸ì¤ÎÊ¸½ñ¤ò¸ø³«¡£¡ÖÂ¿ÊýÌÌ¤Ë¤ï¤¿¤ëÉÔÂ¬¤ÎÍ×°ø¤Ë¤è¤ê¡¢¿µ½Å¤Ê¶¨µÄ¤ÈÄ´À°¤ò½Å¤Í¤¿·ë²Ì¡¢2025Ç¯11·î29Æü¡Á30Æü¤ËÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡ØNSE2025¡¡¸µÀ±ÉñÂæ¡Ù´ØÏ¢¥¤¥Ù¥ó¥È(ÆÃÅµ²ñ´Þ¤à)¤òÃæ»ß¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬Ãæ»ß¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥¸¥ã¥º¥É¥é¥Þ¡¼¤ÎËÜÅÄ¼îÌé¤Ï20Æü¤Ë¡¢¼«¿È¤ÎX¤Ç½Ð±é¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤¿Ãæ¹ñ¡¦ËÌµþ¤Ç¤Î¸ø±é¤¬Ãæ»ß¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤¿¡£ËÜÅÄ¤Ï20¡¢22Æü¤Ë¡¢Ãæ¹ñ¡¦ËÌµþ¤Î·Ý½Ñ¥»¥ó¥¿¡¼¤Ç¤Î¥Ù¡¼¥·¥¹¥È¡¦ÎëÌÚÎÉÍº¤Î¸ø±é¤Ë½Ð±éÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡Ö»ÄÇ°¤Ê¤¬¤éÃæ¹ñËÌµþ¸ø±é¤ÏÃæ»ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡Ö¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤ò½ª¤¨¤Æ¥µ¥¦¥ó¥É¤âºÇ¹â¤Î¾õÂÖ¤Ç¤·¤¿¤¬¤½¤³¤Ë¸ø°Â¤¬¤ä¤Ã¤ÆÍè¤Þ¤·¤¿¡£ËÍ¤é¤â¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¢¥ª¡¼¥¬¥Ê¥¤¥¶¡¼¡¢¤½¤³¤Ë¤¤¤¿Á´¤Æ¤Î¿Í¤¬Èá¤·¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜÅö¤Ë»ÔÌ±¤ÏÌµÎÏ¤Ç¤¹¡×¤ÈÌµÇ°¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤¿¡£
¡¡18Æü¤ÏµÈËÜ¶½¶È¤¬Ãæ¹ñ¡¦¾å³¤¤ÇÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤¿¡ÖÂè11²ó¾å³¤¥³¥á¥Ç¥£¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¡×¤Ç¤Î¡Ö¤è¤·¤â¤È¥³¥á¥Ç¥£¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡×4¸ø±é¤òÃæ»ß¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¡£Æ±¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢¾å³¤¹ñºÝ·Ý½ÑÀá¤Î°ì´Ä¤È¤·¤ÆÀ¤³¦³Æ¹ñ¤«¤éºîÉÊ¤¬½¸¤¦¹ñºÝÅªÊ¸²½¸òÎ®¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡£µÈËÜ¶½¶È¤Ï2019Ç¯¤«¤é»²²Ã¤·¡¢º£Ç¯¤Ç4²óÌÜ¤Î½Ð±é¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢´Ö´²Ê¿¡¢¥Æ¥ó¥À¥é¡¼¡¢¿ØÆâÃÒÂ§¤é¤¬»²²ÃÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡17Æü¤Ë¤ÏÃËÀ11¿ÍÁÈ¥°¥ë¡¼¥×¡ÖJO1¡×¤¬¡¢º£·î28Æü¤Ë³«ºÅ¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤¿Ãæ¹ñ¤Ç¤Î¥Õ¥¡¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÃæ»ß¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£