内側から輝く肌へ。rms beautyのコンシーラーでクマ・赤みを自然カバー♡

クリーンビューティーブランドとして世界中で支持されている**rms beauty（アールエムエスビューティー）から、スキンケア成分を贅沢に配合した高機能コンシーラー「リバイタライズ ハイドラコンシーラー」**が2025年12月5日（金）に発売されます。内側から発光するようなツヤ感と、厚塗り感のない自然な仕上がりを叶える、新しいミディアムカバレッジ処方。

◎軽やかに溶け込む、スキンケア発想の高機能コンシーラー



リバイタライズ ハイドラコンシーラー

新発売の**「リバイタライズ ハイドラコンシーラー」（各5mL \5,720税込）**は、みずみずしいリキッドが肌の上にスッと伸び、厚塗り感なくフィット。

ミディアムカバレッジでクマや赤み、色ムラを自然にカバーし、サテンのような上品な仕上がりに導きます。

小ジワや毛穴にもたまりにくく、ヨレにくいストレスのない使用感。ノンコメドジェニックテスト済み※2で、肌へのやさしさも追求されています。

estの新UVがついに登場♡“砂漠スキンケアUV”で日中もうるおう最先端ケア

◎豊富なスキンケア成分で、肌を守りながら美しく



リバイタルアイズコンプレックス

アイブライトエキス

Tightenyl™

アイブライトエキス※2や独自のリバイタルアイズコンプレックス※3※4※5※6※7、植物由来のTightenyl™、さらに植物性スクワレン※8などを配合。

まるでアイクリームのようななめらかなテクスチャーで、メイクしながら肌を整えます。うるおいを与えながら、くすみを払うような明るい印象へ。

※2乳酸桿菌培養溶解質 皮膚コンディショニング剤

※3乳酸桿菌発酵液 皮膚コンディショニング剤

※4チャ葉エキス 保湿・湿潤剤

※5ザクロ花エキス 収れん剤

※6皮膚コンディショニング剤

※7ザクロ花エキス 収れん剤

※8スクワレン エモリエント剤

◎全11色のシェードバリエーションで理想の肌へ



シェードはC02～ON014の全11色展開。クール・ニュートラル・ウォーム・オリーブと幅広いトーンから選べ、肌悩みや仕上がりの印象に合わせて選択可能。

自然なトーンアップ※1も叶え、素肌を活かすヘルシーな美しさを演出します。

※1皮膚コンディショニング剤

カバーもスキンケアも叶える欲張りな1本



メイクアップしながら肌をケアするという、現代のクリーンビューティーの理想が詰まったrms beauty「リバイタライズ ハイドラコンシーラー」。

軽やかで心地よい使用感、自然な美肌仕上げ、そしてスキンケア成分の充実度。どれをとっても大人の肌にぴったりの一本です。

発売は2025年12月5日（金）、公式オンラインストアとCosme Kitchenで取り扱い。ぜひチェックしてみてくださいね♪