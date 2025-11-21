¡ÈÌµËÉÈ÷¤Ê¼øÆý¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¡ÉÄÔ´õÈþ¡Ê38¡Ë¡¢¼¡½÷¡¦Ì´¶õ¤Á¤ã¤ó¤Î´é½Ð¤·¥·¥ç¥Ã¥È¤È¤È¤â¤Ë°é»ù¤ÎÇº¤ß¤òÅÇÏª
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÄÔ´õÈþ¡Ê38¡Ë¤¬¡¢À¸¸å3¥«·î¤Î¼¡½÷¤Î´é½Ð¤·¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢»Ò°é¤Æ¤ÎÇº¤ß¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÌµËÉÈ÷¤Ê¼øÆý¥·¥ç¥Ã¥È¡õÌ´¶õ¤Î´é½Ð¤·¥·¥ç¥Ã¥È¡ÊÊ£¿ô¤¢¤ê¡Ë
¡¡2025Ç¯8·î8Æü¡¢Âè5»Ò¤È¤Ê¤ë¼¡½÷¡¦Ì´¶õ¤Á¤ã¤ó¤ò½Ð»º¤·¡¢É×¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¿ù±ºÂÀÍÛ¡Ê44¡Ë¤È¤È¤â¤Ë3ÃË2½÷¤ò°é¤Æ¤Æ¤¤¤ëÄÔ¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤ÇInstagram¤Ç¼øÆýÃæ¤ÎÌµËÉÈ÷¤Ê¼Ì¿¿¤äÀ¸¸å100Æü¤ò·Þ¤¨¡¢¤ª¿©¤¤½é¤á¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤Ê¤É¡¢Ì´¶õ¤Á¤ã¤ó¤Î»Ò°é¤Æ¤ËÊ³Æ®¤·¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¿¡£
ÄÔ´õÈþ¡¢°é»ù¤ÎÇº¤ß¤òÅÇÏª
¡¡11·î20Æü¤Ï¡¢Instagram¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤ò¹¹¿·¤·¡¢¡ÖºÇ¶áÀÖ¤Á¤ã¤ó¤ÆÂ¤ÇÂÎ²¹Ä´À°¤¹¤ë¤«¤é¤¢¤Þ¤ê·¤²¼Íú¤«¤»¤Ê¤¤Êý¤¬¤¤¤¤¤Ã¤Æ¸À¤¦¤±¤É ¤æ¤á¤Ã¤ÆÂ¤¬¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÎä¤¿¤¯¤Æ·¤²¼Íú¤«¤»¤¿¤¤¤ó¤À¤±¤É¤¹¤°ÊÒÊýÃ¦¤²¤Æ¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ë ¤æ¤á¤¢¤ë¤¢¤ë¡×¤È¡¢Ì´¶õ¤Á¤ã¤ó¤Î´é½Ð¤·¥·¥ç¥Ã¥È¤È¤È¤â¤Ë»Ò°é¤Æ¤ÎÇº¤ß¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¡ØABEMA NEWS¡Ù¤è¤ê¡Ë