１２月１４日にヨドコウ桜スタジアムで引退試合を行う元日本代表ＦＷ柿谷曜一朗氏（３５）が２１日、試合会場で取材に応じた。当日は大阪ダービーを意識して、柿谷氏がプレーするＣ大阪にゆかりのあるメンバーによる「ＯＳＡＫＡ ＰＩＮＫ（仮）」とＧ大阪の側「ＯＳＡＫＡ ＢＬＵＥ（仮）」が対戦する。

「ＰＩＮＫ」には森島寛晃Ｃ大阪会長、香川真司（Ｃ大阪）、清武弘嗣（大分）、柿谷氏、乾貴士（清水）とＣ大阪を象徴的する背番号「８番」をこれまでにつけた５選手がそろい踏みする。この試合の主役となる柿谷氏は、当日に着用する背番号「８」のユニホームを披露したが、残る４人が何番をつけるのかにも注目だ。柿谷氏は「『８』といっても、漢数字の『八』も使えるし」と笑った。

９７年に背番号が固定制になって以降、長らく森島会長がつけてきたＣ大阪の背番号８は、森島会長が引退後の０９年に香川が二代目として継承。香川が海外移籍した後の１２年は清武が背負い、１３〜２０年まで海外移籍期間を除き柿谷氏が担った。２２年には五代目として乾がつけ、２３年からはＣ大阪に復帰した香川が再び背負っている。５人とも日本代表としてＷ杯に出場している。

柿谷氏は現役の香川、乾、清武らとプレーできることについて「うれしい」と明かす。「ライバルというか、セレッソの８番って一人しか着けられないじゃないですか。それを競い合ったわけではないですけど、森島さんのあとを継いだ４人が８番が憧れになるように、もっと発信したいなというのはありますね。今のＪリーグはある程度活躍して海外に行ってしまう選手が多いから、やっぱりセレッソでプレーをして８番をつけて、その時代を築いてくれる選手が育ってほしいという思いがある。それは自分たちの使命」と８番への思いを口にした。

この日は引退試合で着用する「ＰＩＮＫ」のユニホームをお披露目。柿谷氏の子ども３人の誕生花であるトケイソウ、トルコキキョウ、ツワブキがデザインされている。