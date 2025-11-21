乃木坂46の久保史緒里さんが、11月25日発売の『blt graph.vol.113』（東京ニュース通信社）で表紙・巻頭を飾ります。表紙、別冊付録ポスター、ポストカードの画像が公開されました。



【写真】美しい…黒キャミ姿の久保史緒里さん

表紙のカットは、彼女の表情がはっきりとわかるカット。白と黒との対照的な配色が、透明感溢れる彼女をより印象づけています。11月26、27日の「乃木坂46 久保史緒里 卒業コンサート」をもって、グループを卒業する久保さんは2016年に乃木坂46に3期生として加入。節目ごとに、本誌や兄弟誌「B.L.T.」に登場し、自身の思いを伝えてくれました。



今回は、明るい光が差し込むスタジオと自然あふれる公園にて旧知のスタッフとともに、和やかに撮影。彼女が持つ透き通るような雰囲気を存分に感じられるカットや思いの丈を語ったスペシャルロングインタビューは必読です。



また、結成20周年記念ライブツアー「AKB48 20th Year Live Tour 2025〜PARTYが始まるよ〜」の日本武道館公演を12月4日〜7日に控えるAKB48から、19期研究生の花田藍衣さんが初登場する。研究生でありながら2作連続で選抜入りを果たした注目の若手メンバー。今回は、人肌恋しくなる冬が訪れる中、一緒にほかほかと温まるようなイメージで撮影。インタビューでは、常に笑顔を絶やさない彼女の、まだ明らかにされていない素顔に迫ります。



12月17日に7thシングル『あれはフェアリー』をリリースする僕が見たかった青空から、金澤亜美さんが登場。本シングルで初めて表題曲のメインメンバー（センター）に抜擢され、ターニングポイントを迎える今、新たな一面を求めて撮影されました。 ざっくりと編まれた大きめのニットやデニムのセットアップを着こなし、かわいい“アイドル”だけではない表情を見せています。



7月期に『僕達はまだその星の校則を知らない』、さらに今クールでは『小さい頃は、神様がいて』（ともにフジテレビ系）と、立て続けに連続ドラマへ出演するなど女優として活躍中の近藤華さん。 アーティスティックで雰囲気たっぷりな一面や、18歳らしい等身大の姿など、さまざまな顔を見せてくれました。インタビューでは、芝居に対する思いや葛藤を語っています。



各誌を席巻し続ける高崎かなみさんが登場。今回は、日々磨かれている彼女の美しさにフォーカスし、女性らしい健康美とフェミニン感をテーマに撮影。 胸元が大胆に開いたトップス、超ショート丈のスカート、ピンクを基調としたふわもこランジェリーなど、インパクトのある衣装と彼女の美しさが融合した、これまでにない魅力的なカットをお届けします。



11月29日に結成1周年感謝祭を行うアイドルグループ“AND CaaaLL”に所属し、モデルや俳優など多彩な活躍を見せる豊田ルナさんがblt graph.に4年ぶりに登場。 今回は、生活感のあるスタジオで終始和やかにリラックスして4ポーズの撮影を行いました。特徴的な装いのみならず、秋ならではの季節感を感じられるスタイリングは必見。インタビューではグループの活動や自身の目標について語っています。



購入者特典として、セブンネットショッピングでは久保史緒里さんのポストカード3種類をはじめ、花田藍衣さん、金沢亜美さん、高崎かなみさん、豊田ルナさんのポストカードから選択できる特典が用意されています。