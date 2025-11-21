ナガノの最新作『ちいかわ なんか小さくてかわいいやつ』第8巻（講談社）が11月21日（金）に発売された。

【画像】電車中吊り広告と池袋駅にちいかわの広告が出現

『ちいかわ』、『ナガノのくまの本』、『MOGUMOGU食べ歩きくま』など、数々のヒットシリーズを手掛けるナガノの最新作、『ちいかわ なんか小さくてかわいいやつ』の最新第8巻。新刊発売を記念して作成した『ちいかわ』特別広告が掲載。

①電車中吊り広告 なんでこうなっちゃったの...？11月21日より下記路線の一部編成にて掲出。JR埼京線・りんかい線（～11月27日まで）JR湘南新宿ライン・上野東京ライン（～12月18日まで）東京メトロ有楽町線・副都心線・丸の内線（～11月27日まで）※駅係員へのお問い合わせ不可。

ハチワレたちが昆布で電車に吊るされる広告デザインは裏面も。ちょっぴり不穏な、迫力満点セイレーンどアップ広告も同時掲出。

②大型ボード広告 セイレーン出現！11月17日より11月23日まで、JR池袋駅北通路（オレンジロード）にて掲出。

『ちいかわ』最新第8巻には、2023年3月よりX上での公開時から話題となった、本シリーズ最大の長編「セイレーン編」が収録された。今まで登場してきたキャラクターが勢ぞろいの一冊となっている。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）