¡ÉÆüËÜ·Ý½Ñ±¡¾Þ¡É¤Î¼õ¾Þºî¡Ö»þ¤ÎÎ¹¿Í¡× Æî¹ñ¿£»º¤ÎÁÏÎ©80¼þÇ¯¤òµ¡¤ËÅ¸¼¨¡ÄÅÁ¤¨¤¿¤¤¥á¥Ã¥»ー¥¸¤È¤Ï
¡¡Å·¹Ä¹Ä¹¡Î¾ÊÅ²¼¤â¤´Í÷¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡ÖÆüËÜ·Ý½Ñ±¡¾Þ¡×¤Î¼õ¾Þºî¡Ö»þ¤ÎÎ¹¿Í¡×¤¬¼¯»ùÅç»Ô¤ÎÆî¹ñ¥»¥ó¥¿ー¥Ó¥ë¤ËÅ¸¼¨¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢21Æü¡¢½üËë¼°¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ºîÉÊ¤Ë¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê»×¤¤¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¡¡¼¯»ùÅç»Ô¤ÎÆî¹ñ¥»¥ó¥¿ー¥Ó¥ë¤ËÅ¸¼¨¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¼¯»ùÅçÂç³Ø¶µ°é³ØÉô¤ÎÌ¾ÍÀ¶µ¼ø¤ÇÄ¦¹ï²È¤ÎÃÓÀîÄ¾¤µ¤ó¤¬À©ºî¤·¤¿¡¢195¥»¥ó¥Á¤Î¥Ö¥í¥ó¥ºÁü¡Ö»þ¤ÎÎ¹¿Í¡×¤Ç¤¹¡£
¡¡¼õ¾Þ¼°¤Ç¤Ï¡¢Â¨°Ì´Ö¤â¤Ê¤¤Å·¹Ä¹Ä¹¡Î¾ÊÅ²¼¤¬¤´Í÷¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÃÓÀî¤µ¤ó¤¬ºîÉÊ¤Î²òÀâ¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼õ¾Þ¸å¤ÏÃÓÀî¤µ¤ó¤¬ÊÝ´É¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Æî¹ñ¿£»º¤ÎÁÏÎ©80¼þÇ¯¤òµ¡¤Ë¡¢Å¸¼¨¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê´ÖÀ¤ÅÄºù»Ò¥¥ã¥¹¥¿ー¡Ë
¡Ö¡Ö»þ¤ÎÎ¹¿Í¡×¤Ë¤Ï¸ÅÂå¤«¤é¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸¤Ëµ¤¤Å¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡ÃÓÀî¤µ¤ó¤¬´ÔÎñ¤ò·Þ¤¨¤¿ÀáÌÜ¤ËÀ©ºî¤·¤¿¤³¤Á¤é¤ÎºîÉÊ¡£¡Ö¸½ºß¤Ï²áµî¤«¤é¤ÎÂ£¤êÊª¤Ç¤¢¤ê¡¢Ì¤Íè¤Ø¤Ä¤Ê¤°¤³¤È¤³¤½¤¬»ä¤¿¤Á¤ÎÌòÌÜ¡×¡£¤½¤ó¤Ê¥á¥Ã¥»ー¥¸¤¬É½¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Æî¹ñ¿£»º¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢80Ç¯¤ÎÊâ¤ß¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¿Àè¿Í¤¿¤Á¤ÎÅØÎÏ¤ò¶»¤Ë¡¢Ì¤Íè¤Ø¤Î»Ø¿Ë¤È¤Ê¤ëÂ¸ºß¤Ë¤·¤¿¤¤¡¢¤È¤¤¤¦´ê¤¤¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡ÊÆî¹ñ¿£»º ±Ê»³ºßµª²ñÄ¹¡Ë
¡Ö²áµî80¼þÇ¯¤ÎÃæ¤Ç²áµî¡¦¸½ºß¡¦Ì¤Íè¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤Æ¡¢¤Þ¤¿¤³¤ì¤«¤é100¼þÇ¯¡¢130¼þÇ¯¤Î»þ¤ò¹ï¤ó¤Ç¤¤¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿°ÕÌ£¤Ç²æ¡¹¤Î²ñ¼Ò¤ÎÆ»¤·¤ë¤Ù¤Ë¥Ö¥í¥ó¥ºÁü¤¬¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡×
¡ÊÄ¦¹ï²È ÃÓÀîÄ¾¤µ¤ó¡Ë
¡Ö7Ç¯Á°¤ËÆüËÜ·Ý½Ñ±¡¾Þ¤ò¤È¤Ã¤¿¤³¤ÎºîÉÊ¤¬¤³¤¦¤·¤¿ÁÇÀ²¤é¤·¤¤»ÜÀß¤ÎÃæ¤Ç¤Î¤Ó¤Î¤Ó¤È¤·¤¿Ê·°Ïµ¤¤ÇÃÖ¤«¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÏËÜÅö¤Ë´ò¤·¤¤¡×
¡¡¡Ö»þ¤ÎÎ¹¿Í¡×¤Ï¡¢Æî¹ñ¿£»º¤ÎÌ¤Íè¤ò¸«¼é¤ëÂ¸ºß¤È¤·¤Æ¡¢¸«¤¿¿Í¤ËÀÅ¤«¤Ë¸ì¤ê¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¡£