¡Ö¤º¤¤¤Ö¤óÇØ¤¬¿¤Ó¤¿¡©¡×ÅìÊõ¥·¥ó¥Ç¥ì¥éºÇÇ¯¾¯GP13ºÐ½÷Í¥¡¢½éÂå¡¦Âô¸ýÌ÷»Ò¤È2S¤Ë¡ÖËÜÅö¤ËÈþ¾¯½÷¡×¡Ö¿Æ»Ò¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Æ¤¡×
¥É¥é¥Þ¡ÖÀäÂÐÎíÅÙ¡×¤Ç¶¦±é¡Ä
¡¡¡ÖÅìÊõ¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¡×¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤òºÇÇ¯¾¯¤Ç¥°¥é¥ó¥×¥ê¼õ¾Þ¤·¤Æ¤«¤é3Ç¯¡£13ºÐ½÷Í¥¤¬àÆ´¤ì¤ÎÂçÀèÇÚá¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡ÊüÁ÷Ãæ¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¡ÖÀäÂÐÎíÅÙ¡Á¾ðÊóÈÈºá¶ÛµÞÁÜºº¡Á¡×¤ÎÂè7ÏÃ¤Ë¡¢Æþ±¡Ãæ¤Î½÷¤Î»Ò¡¦µ×Ìî¿¿Í³Ìò¤Ç½Ð±é¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢½÷Í¥¤ÎÇò»³Çµ°¦(13)¡£¡Ö»£±ÆÁ°¤Ï¡¢ÂçÀèÇÚ¤ÎÂô¸ýÌ÷»Ò¤µ¤ó¤È¶¦±é¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ë¤È¤Æ¤â¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¡Ø¿ÈÄ¹¿¤Ó¤¿¤Í¡¼¡ª´èÄ¥¤í¤¦¤Í¡¼¡ª¡Ù¤ÈÍ¥¤·¤¯À¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤ê¡¢°ìµ¤¤Ë¶ÛÄ¥¤¬¤Û¤°¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¤Ä¤Å¤ê¡¢¼ç±é¤ÎÂô¸ýÌ÷»Ò¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡SNS¾å¤Ç¤Ï¡ÖÎòÂåÅìÊõ¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¥¬¡¼¥ë¤¬°ì½ï¤Ë¼Ì¤Ã¤Æ¤ë¡×¡Ö2¿Í¤È¤â²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¿ÈÄ¹¿¤Ó¤ÆÂç¿Í¤Ã¤Ý¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¡Ö¿Æ»Ò¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Æ¤¡×¡Ö¤º¤¤¤Ö¤óÇØ¤¬¿¤Ó¤¿¡©¡×¡Ö¾ÍèÀäÂÐÈþ¿Í¤Ë¤Ê¤ë¡×¡ÖËÜÅö¤ËÈþ¾¯½÷¡×¡Ö¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¤Î¶¦±é¡×¡Ö¤³¤ó¤Ê¤ËÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¿¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡Âô¸ý¤Ï1984Ç¯¤ÎÂè1²ó¡ÖÅìÊõ¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¡×¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ç¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ËÁª¤Ð¤ì¤Æ·ÝÇ½³¦¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£Çò»³¤â2022Ç¯¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿Âè9²ó¡ÖÅìÊõ¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¡×¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ç¡¢»Ë¾åºÇÇ¯¾¯¤È¤Ê¤ë10ºÐ¤Ç¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ò¼õ¾Þ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£