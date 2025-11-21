¡Ö¤Þ¤Ã¤Æ!?¡×à¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤óáÌðÌî¸²»Ò¤¬¼«¤é¾Ò²ð¡Ö¤è¤¯°é¤Á¡¢¤è¤¯ÃÆ¤¯¡×Â¹¤Î¤è¤¦¤Ë²Ä°¦¤¬¤ë30ºÐ¥Ô¥¢¥Ë¥¹¥È¤Ë¥Í¥Ã¥ÈÁûÁ³¡Ö¥¤¥±¥á¥ó♡¡×¡ÖÂ¹Åª¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ê¤Î¤«¡×
¡ÖÇØ¤¬¤³¤ó¤Ê¤Ë¹â¤¤¤È¤Ï¡×
¡¡¥·¥ó¥¬¡¼¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤ÎÌðÌî¸²»Ò(70)¤¬X¤ò¹¹¿·¡£30ºÐ¥Ô¥¢¥Ë¥¹¥È¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¤è¤¯°é¤Á¡¢¤è¤¯ÃÆ¤¯Â¹¡£¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¥Ç¥Ó¥å¡¼¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¸ø³«¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Ô¥¢¥Ë¥¹¥ÈŽ¥³ÑÌîÈ»ÅÍ(30)¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¡£
¡¡¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯ºß½»¤ÎÌðÌî¤È2023Ç¯¤«¤é³èÆ°µòÅÀ¤ò°Ü¤·¤¿³ÑÌî¤Ï¡¢ÌðÌî¤Î¼«Âð¤Ç¥Ô¥¢¥Î¤Î¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¤¹¤ë¤Ê¤É¸ß¤¤¤ÎSNS¤Ç¶á¶·¤òÅÁ¤¨¤ë´ÖÊÁ¡£
¡¡³ÑÌî¤¬À²¤ì»Ñ¤Ç¤¢¤ë¥¿¥¥·¡¼¥É¤ò¤Þ¤È¤Ã¤¿ÎÙ¤Ç¡¢¥É¥ì¥¹¥¢¥Ã¥×¤·¤¿ÌðÌî¤¬¾Ð´é¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¤Þ¤Ã¤Æ!?¤ªÂ¹¤µ¤ó¤À¤Ã¤¿¤Î!?¡×¡Ö¤¨¡¼!¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡¢¤ªÂ¹¤µ¤ó¤À¤Ã¤¿¤Î???¡×¡ÖÂ¹¤¤¤ë¤ó¤À?¤È»×¤Ã¤ÆÄ´¤Ù¤¿¤é°ã¤Ã¤Æ¤¿¡×¤È³ÑÌî¤ò¼Â¤ÎÂ¹¤«¤È´ª°ã¤¤¤·¤¿¤È¤¤¤¦À¼¤ä¡¢¡ÖÂ¹¤¸¤ã¤Ê¤¤¤±¤ÉÂ¹¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºßÁÇÅ¨¡×¡ÖÌðÌî¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ³ÑÌî¤µ¤ó¤ÏÂ¹Åª¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ê¤Î¤«¡×¡Ö¤Ó¤Ã¤¯¤ê!!¤½¤·¤Æ¥¤¥±¥á¥ó♡¡×¡Ö¤¤¤Ä¤âºÂ¤Ã¤Æ¤ë¤È¤³¤í¤·¤«ÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£ÇØ¤¬¤³¤ó¤Ê¤Ë¹â¤¤¤È¤Ï¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£