°½Ìî¹ä¤Èà13ºÐº¹ÅÅ·âº§á¤«¤é2Ç¯¡Äà¸å¤í¤«¤é¥Ï¥°¤µ¤ìÌ©Ãåá30ºÐÄ«¥É¥é½ÐÍ¥¤ÎºÇ¿·Åê¹Æ¤Ë¡Ö¤³¤ì¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¹û¤ì¤ë¡×¡Ö¼«Á³¤È°î¤ì½Ð¤ë¿§µ¤¤¬ÁÇÅ¨¡×¤ÎÀ¼¡¡
Í¥¤·¤¯¼ê¤òÅº¤¨¤ë2¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡2023Ç¯¤ËÇÐÍ¥¡¦°½Ìî¹ä(43)¤È¤Î·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿30ºÐ½÷Í¥¤Îà¥Ï¥°¥·¥ç¥Ã¥Èá¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡¦¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë»ï¡Ö¥¨¥ë¡¦¥¸¥ã¥Ý¥ó¡×(¥Ï¡¼¥¹¥ÈÉØ¿Í²èÊó¼Ò)¤È¹âµé¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥«¥ë¥Æ¥£¥¨¡×¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò¥á¥ó¥·¥ç¥ó¤·¡¢¥â¥Ç¥ë¤ÎÃËÀ¤Ë¸å¤í¤«¤é¥Ï¥°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÈäÏª¤·¤¿¤Î¤Ïº´µ×´ÖÍ³°á¡£¿È¤ËÃå¤±¤Æ¤¤¤ë¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¤¬µ±¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¿§µ¤Éº¤¦»Ñ¤¬°õ¾ÝÅª¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡SNS¾å¤Ç¤Ï¡Ö¤³¤ó¤Ê¿ÍÀèÇÚ¤È¤«¤Ë¤¤¤¿¤é´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¹û¤ì¤ë¡×¡Ö¼«Á³¤È°î¤ì½Ð¤ë¿§µ¤¡Ä ÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡×¡Ö¥·¥ç¡¼¥È¥Ø¥¢ÎÉ¤¤¡ª²Ä°¦¤¤¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡º´µ×´Ö¤Ï17Ç¯ÊüÁ÷¤ÎNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤Ò¤è¤Ã¤³¡×¤Ë¡¢¥Ò¥í¥¤¥ó¡¦Ã«ÅÄÉô¤ß¤Í»Ò¤ÎÍÄ¤Ê¤¸¤ß¤Î½õÀî»þ»ÒÌò¤Ç½Ð±é¡£23Ç¯ÊüÁ÷¤ÎNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤é¤ó¤Þ¤ó¡×¤Ç¤â¡¢¤Î¤Á¤ËÆüËÜ¤Î¿¢Êª³Ø¤ÎÉã¤È¾Î¤µ¤ì¤ë¼ç¿Í¸ø¡¦ËêÌîËüÂÀÏº¤Î»Ð¡¢ËêÌî°½Ìò¤Ç½Ð±é¤·¤¿¡£