¡ãµþÅÔ¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¡¡2ÆüÌÜ¡þ20Æü¡þ¾ëÍÛ¥«¥ó¥È¥ê¡¼¶æ³ÚÉô¡ÊµþÅÔÉÜ¡Ë¡þ6422¥ä¡¼¥É¡¦¥Ñ¡¼72¡ä¹ñÆâ½÷»Ò²¼Éô¥¹¥Æ¥Ã¥×¡¦¥¢¥Ã¥×¡¦¥Ä¥¢¡¼ºÇ½ªÀï¤ÎºÇ½ª¥é¥¦¥ó¥É¤¬½ªÎ»¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û½ÂÌîÆü¸þ»Ò¤¬¡Ö¤®¤Ã¤¯¤ê¼ó¡×¤ÇÅÓÃæ´þ¸¢¡Ä
¥È¡¼¥¿¥ë7¥¢¥ó¥À¡¼¤ÇÆ£°æÈþ±©¤¬²«¥¢¥ë¥à¡Ê´Ú¹ñ¡Ë¤È¤Î¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤òÀ©¤·¡¢¥Ä¥¢¡¼½éÍ¥¾¡¤òµó¤²¤¿¡£¥é¥¦¥ó¥É¸å¤Ï¡¢¡Ö¤Þ¤µ¤«¡¢Í¥¾¡¤Ç¤¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡Ä¡×¡£¸ÀÍÕ¤òµÍ¤Þ¤é¤»¡¢¤¦¤ì¤·ÎÞ¤òÎ®¤·¤¿¡£¥È¡¼¥¿¥ë4¥¢¥ó¥À¡¼¡¦3°Ì¤Ë¡¢2½µÁ°¤Î¡ÖÌÀ¼£°ÂÅÄ¥ì¥Ç¥£¥¹¡×¤Ç¥¹¥Æ¥Ã¥×»Ë¾å8¿ÍÌÜ¤Î¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢Í¥¾¡¤òµó¤²¤¿´ä±Ê°ÉÆà¡¢¥È¡¼¥¿¥ë3¥¢¥ó¥À¡¼¡¦4°Ì¤Ë±ü»³½ãºÚ¡¢¥È¡¼¥¿¥ë2¥¢¥ó¥À¡¼¡¦5°Ì¥¿¥¤¤Ë¼ò°æÈþµª¡¢µÜß·Èþºé¤¬Â³¤¤¤¿¡£¥·¡¼¥º¥ó½ªÎ»¤ËÈ¼¤¤¡¢º£µ¨¤Î¾Þ¶â¥é¥ó¥¥ó¥°¤¬³ÎÄê¡£Âçµ×ÊÝÍ®µ¨¤¬1632Ëü6100±ß¤ò²Ô¤®½÷²¦Â×´§¤ò²Ì¤¿¤·¡¢¥é¥ó¥¥ó¥°2°Ì¤Ï³§µÈ°¦¼÷¹á¡Ê1507Ëü1400±ß¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£Î¾¼Ô¤Ï¡¢Íèµ¨¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼¥Ä¥¢¡¼Á°È¾Àï½Ð¾ì¸¢¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£Âçµ×ÊÝ¤Ï¡¢¡Ö¤Þ¤º¤Ï¥Û¥Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£Ç¯¡¢Á´»î¹çÍ½ÁªÄÌ²á¤òÌÜÉ¸¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬¼Â¸½¤Ç¤¤¿¤³¤È¤¬¤¦¤ì¤·¤¤¡£¥·¥ç¥Ã¥ÈÎÏ¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¤³¤È¤È¡¢¥á¥ó¥¿¥ëÌÌ¤¬¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤¬É¾²Á¤Ç¤¤ë¤È»×¤¦¡£ÍèÇ¯¤Ï³«Ëë¤«¤éJLPGA¥Ä¥¢¡¼¤ÇÀï¤¨¤ë¤Î¤Ç¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤¬¤É¤ì¤À¤±Àï¤¨¤ë¤«³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£¥ª¥Õ¤ËÂÎÎÏ¤ò¤Ä¤±¤Æ¡¢2026Ç¯¤Ï¥·¡¼¥É¸¢³ÍÆÀ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢³§µÈ¤â¥³¥á¥ó¥È¡£¡ÖÌÀ¼£°ÂÅÄ¥¹¥Æ¥Ã¥×¡¦¥é¥ó¥¥ó¥°2°Ì¤Ë¤Ê¤ì¤Æ¥Û¥Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£º£Ç¯¤ÏÎÉ¤¤¤È¤¤â°¤¤¤È¤¤â¤¢¤Ã¤¿¤±¤É¡¢1Ç¯´Ö°ÂÄê¤·¤¿¥´¥ë¥Õ¤¬¤Ç¤¤¿¡£¥á¥ó¥¿¥ëÌÌ¤¬À®Ä¹¤·¤¿¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥ª¥Õ¤Ë¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤·¤ÆÈôµ÷Î¥¤ò¿¤Ð¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£ÍèÇ¯¤ÏJLPGA¥Ä¥¢¡¼¤ÇÀï¤¨¤ë¤³¤È¤¬³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£¥·¡¼¥É¸¢¤ò³Í¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£Æ±3°Ì¤«¤éÏ»¼ÖÆüÆáÇµ¡¢¥¨¥¤¥ß¡¼Ž¥¥³¥¬¡¢ÉÍºêÌ¤Íè¤ÈÂ³¤¡¢¾Þ¶â¥é¥ó¥¯10°Ì¤Þ¤Ç¤Ï12·î¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ëQT¤Ø¤Î½Ð¾ì¸¢¤¬ÉÕÍ¿¤µ¤ì¤ë¡£
