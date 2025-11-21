サッカーJ3鹿児島ユナイテッドFCの最新情報をお届けするフライデーユナイテッドです。J2自動昇格の可能性が残る中、ユナイテッドはいよいよ23日、FC琉球とのホーム最終戦を迎えます。



鹿児島ユナイテッドは前節、降格の危機にある19位の讃岐と対戦し、引き分けました。上位2チームとの勝ち点差は6。栃木シティか、八戸どちらかが2連敗してユナイテッドが2連勝すれば、J2の自動昇格枠に滑り込める可能性がまだ残っています。





髪を金色に染め上げた田中 稔也選手は、プレッシャーを力に変えてゲームを楽しみたいと話します。(田中 稔也選手)「僕自身は群馬で昇格を経験しているので、本当に楽しむという気持ちを持って一人一人がやっていけたらいい」21日に入籍を発表した山口 卓己選手はサポーターへの感謝の想いを胸に戦います。(山口 卓己選手)「本当にたくさんのサポーターの方が駆けつけてくれて、その応援のおかげで今の位置にいると思う。必ずホーム最後勝ち切って、いい形で（アウェー）最終戦につなげればいい」前節、J3リーグに初めて出場した山崎 倫選手。23日の試合でピッチに立てば小学校6年生の時の全日本U12サッカー選手権大会の決勝以来の白波スタジアムです。(山崎倫選手)「全日本U-12選手権大会で（鹿児島に）来ていて、白波スタジアムで決勝を戦って優勝しているので、感慨深い」23日のFC琉球とのホーム最終戦はKYTで実況生中継。解説をしていただくユナイテッドの初代キャプテン田上裕さんに試合の見どころを伺いました。(田上裕さん）「琉球も攻撃的なチームなので、打ち合いになる。先制ゴールを先にとった方が流れをつかみ、勝ち点3に近づく。見ている人からすると見ごたえのあるゴールの匂いがプンプンしてくる試合になる。歴史の中でこれだけ負けたらいけないんだ、絶対に勝たないといけないという試合は、おそらく過去最大級。是非、皆さん、見て頂いて、一緒に戦って頂いて、鹿児島の昇格、一緒に成し遂げていきましょう。是非、番組、ご覧ください」