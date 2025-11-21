藤本愛菜がプレーオフ制し最終戦V ビッグボーナス500万円獲得【マイナビ ネクストヒロインツアー】
＜マイナビ ネクストヒロインゴルフツアーファイナル 最終日◇21日◇PGM総成ゴルフクラブ(千葉県)◇6462ヤード・パー72＞ツアー外競技『マイナビ ネクストヒロインゴルフツアー』最終戦の最終ラウンドが終了した。
【写真】ビッグボーナス獲得にこの笑顔！
今年のプロテストに合格した藤本愛菜が、今季2勝の早川夏未とのプレーオフを制し優勝賞金500万円を獲得した。トータル3アンダー・3位タイに小島彩夏、藤川玲奈、トータル1アンダー・5位タイにアマチュアの春山愛が続いた。今大会を終えて年間ポイントランキングで1位となり、自身初の年間女王に輝いた林亜莉奈はトータルイーブンパー・6位タイで終えた。※マイナビ ネクストヒロインゴルフツアー（共催：株式会社マイナビ、株式会社ALBA、株式会社ALBA TV）は「将来有望な若手女子ゴルファーに真剣勝負の機会を提供して大きく羽ばたいてもらいたい」という思いから2019年に開始。25年は17試合が予定。出場選手はポイントランキング、前回大会成績上位者、主催者推薦、ファン投票などにより決められる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
ネクヒロ最終戦 最終成績
顔と名前で覚えよう！ 女子プロテスト合格者一覧
大王製紙エリエールレディス 2日目の成績
佐久間朱莉が涙の女王戴冠「想像もできなかった」 じゃんけんトレ、算数トレなど地道な練習でつかんだ大きな勲章
お嫁さんになってほしい女子プロは？ 1位〜10位まとめ〔ランキング〕
【写真】ビッグボーナス獲得にこの笑顔！
今年のプロテストに合格した藤本愛菜が、今季2勝の早川夏未とのプレーオフを制し優勝賞金500万円を獲得した。トータル3アンダー・3位タイに小島彩夏、藤川玲奈、トータル1アンダー・5位タイにアマチュアの春山愛が続いた。今大会を終えて年間ポイントランキングで1位となり、自身初の年間女王に輝いた林亜莉奈はトータルイーブンパー・6位タイで終えた。※マイナビ ネクストヒロインゴルフツアー（共催：株式会社マイナビ、株式会社ALBA、株式会社ALBA TV）は「将来有望な若手女子ゴルファーに真剣勝負の機会を提供して大きく羽ばたいてもらいたい」という思いから2019年に開始。25年は17試合が予定。出場選手はポイントランキング、前回大会成績上位者、主催者推薦、ファン投票などにより決められる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
ネクヒロ最終戦 最終成績
顔と名前で覚えよう！ 女子プロテスト合格者一覧
大王製紙エリエールレディス 2日目の成績
佐久間朱莉が涙の女王戴冠「想像もできなかった」 じゃんけんトレ、算数トレなど地道な練習でつかんだ大きな勲章
お嫁さんになってほしい女子プロは？ 1位〜10位まとめ〔ランキング〕