¸Î¡¦»°±º½ÕÇÏ¤µ¤óÌ¼Ìò¤«¤é6Ç¯¡¢14ºÐ½÷Í¥¤ÎÀ®Ä¹¤Ö¤ê¤¬ÏÃÂê¤Ë¡ÖÇ÷¿¿¤Î±éµ»¤ËµÛ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¡×¡Ö¤È¤Ã¤Æ¤âÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤Æ¥Ó¥Ã¥¯¥ê¡×
²ÈÂ²¤Î¤¿¤á¤Ë»¦³²¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦Ìò¤Ç½Ð±é¡Ä
¡¡¥É¥é¥Þ¡Ö¶ÛµÞ¼èÄ´¼¼¡×(¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü)¤Ë½Ð±é¤·¤¿¸µ¿Íµ¤»ÒÌò¡¦°ð³ÀÍèÀô(¤¯¤ë¤ß¡¢14)¤ÎÀ®Ä¹¤Ö¤ê¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡20Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿Âè5ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢½÷Í¥¤Î¹â¶¶¤Ò¤È¤ß(64)¤¬±é¤¸¤ëÍ¿ÅÞ¡ÖÌ±¼«ÅÞ¡×¤Î½÷À´´»öÄ¹¡¦ÌðÂå¼ù¤ÎÄ¹ÃË¤Ç¤¢¤ëÂî³¤(ºä¸µ°¦ÅÐ¡¢16)¤¬·Ù»¡½ð¤Ë½ÐÆ¬¤·¡¢»ä¿ÍÂáÊá·Ï¤ÎÆ°²èÇÛ¿®¼Ô¤Î»¦³²¤ò¼«¶¡¤·¤¿¡¢¤È¤¤¤¦¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£¼ÂºÝ¤Ë²ÈÂ²¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Ë»¦³²¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤ÏÂî³¤¤ÎËå¡¦½éÈþ¤Ç¡¢°ð³À¤¬±é¤¸¤¿¡£
¡¡°ð³À¤Ï¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¡ÖÆ´¤ì¤ÎºîÉÊ¤Ë·È¤ï¤ë»ö¤¬¤Ç¤¤Æ¤È¤Ã¤Æ¤â´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥É¥é¥Þ¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡SNS¾å¤Ç¤Ï¡Ö³èÌö¤·¤Æ¤ÆÍê¤â¤·¤¤¡×¡Ö¤¹¤´¤¤Ìò¤À¤Ã¤¿¡×¡ÖÇ÷¿¿¤Î±éµ»¤ËµÛ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¤ä¤ë¤»¤Ê¤¤¤ªÏÃ¤Ç¤·¤¿¤Í¡×¡Ö¼ÂÎÏ¤¢¤ë»ÒÌò¤¬¤½¤í¤Ã¤¿²ó¤À¤Ã¤¿¡×¡Ö¤È¤Ã¤Æ¤âÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤Æ¥Ó¥Ã¥¯¥ê¡×¡Ö¤¢¤ó¤Ê¤Ë¾®¤µ¤«¤Ã¤¿ÍèÀô¤Á¤ã¤ó¤¬Ãæ³ØÀ¸Ìò¤Ê¤ó¤Æ¡Ä¡×¤È¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°ð³À¤Ï2016Ç¯¤ÎNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤È¤È»Ð¤Á¤ã¤ó¡×¤Ç¹âÈª½¼´õ¤¬±é¤¸¤ë¼ç¿Í¸ø¡¢¾®¶¶¾ï»Ò¤ÎÌÅ¡¢¿åÅÄ¤¿¤Þ¤¤ÎÍÄ¾¯´üÌò(4ºÐ)¤ò¹¥±é¡£19Ç¯¤Î¥É¥é¥Þ¡ÖTWO WEEKS¡×(´ØÀ¾¥Æ¥ì¥Ó)¤Ç¡¢20Ç¯7·î¤ËµÞÀÂ¤·¤¿ÇÐÍ¥¡¦»°±º½ÕÇÏ¤µ¤ó±é¤¸¤ë·ë¾ëÂçÃÏ¤ÎÌ¼¡¦ÀÄÌø¤Ï¤ÊÌò¤ò±é¤¸¤Æ¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤¿¡£