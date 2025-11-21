「年末ジャンボ宝くじ」の販売が21日から全国で始まりました。2023年に1等前後賞合わせて10億円の高額当選が出た鹿児島市の天文館チャンスセンターで聞きました。宝くじが当たったら何に使いますか？



（記者）

「億万長者を夢にみて天文館チャンスセンターには多くの人が並んでいます」



大安吉日の21日から全国で販売が始まった「年末ジャンボ宝くじ」。





鹿児島市の天文館チャンスセンターでは、販売前に約50人が並びました。今回は1等7億円が23本、1等前後賞1億5000万円が46本で、前後賞をあわせると総額10億円が当たります。天文館チャンスセンターでは2023年に販売した「年末ジャンボ宝くじ」で10億円の高額当選が出ています。7億円が1人、1億5000万円が2人の計3人が億万長者となり「幸運の売り場」としても知られています。そんな幸運の売り場で宝くじを購入した人に夢を聞きました。（購入者）「1等当たったら車とか家とか考えてみたい」（購入者）「当たったら子供たちにやったり、老人ホームに行くときの費用に」（購入者）「本当の夢。当たったときはどうしよう。家族で長い旅行をしたい。一番行きたいのは北海道」そんな皆さんに縁起のいい情報かもしれません。販売前、高額当選の祈願祭を執り行った神主は10億円が出た2023年と同じ方だということです。（天文館チャンスセンター・寺岡正行店長）「この天文館チャンスセンターから85人目の億万長者が誕生することを願っている。ことし最後の運試しとして年末ジャンボ是非お買い求めください」年末ジャンボ宝くじは12月23日まで販売され、大みそかに抽選が行われます。