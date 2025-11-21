CANDY TUNE、紅白初出場決定後初のライブ ファンに感謝「応援してくださったおかげ」 「ナナイロプロローグ」と「倍倍FIGHT!」披露
アイドルグループ・CANDY TUNEが21日、東京・外苑前の『東京クリスマスマーケット 2025 in 神宮外苑』の初日のオープニングセレモニーにゲストとして登場。
【動画】CANDY TUNE、紅白歌合戦初出場を決めた喜びを語る キュートなクリスマス衣装で点灯式に出席
クリスマスにピッタリな白をイメージした衣装で登場し、クリスマスピラミッドの点灯式を実施。明かりが灯るとメンバーは歓声を上げていた。同グループは、大みそかに放送される『第76回NHK紅白歌合戦』に初出場が決定。この日のミニライブは決定後初のライブとなった。拍手で祝福され、村川緋杏は「同じ事務所のFRUITS ZIPPERの皆さんと一緒に出していただく。声に出してもいいのかな、というぐらい私たちの中で大きな大きな夢だった。まさか今年初出場できると思っていなくて、本当に私たちもびっくりで驚きでいっぱいです」としみじみ。
続けて「いつも応援してくださるファンの皆さんが、ずっとずっとそばで応援してくださったおかげで『紅白』に出場できることになった。まずはファンの皆さんと関係者の皆さんに感謝を伝えたいなと思います。本当にありがとうございます！」と感謝していた。
また、そんな大切な日に選んだのはCANDY TUNEにとって大切な曲である「ナナイロプロローグ」。クリスマスに合わせ、ピアノVer.で歌声を響かせた。その後、代表曲となっている「倍倍FIGHT!」を歌い、盛り上げていた。
神宮外苑会場のクリスマスマーケットは、きょう21日から12月25日まで開催。芝公園（御成門駅前広場）会場のクリスマスマーケットは、12月5日から12月25日まで開催となる。
【動画】CANDY TUNE、紅白歌合戦初出場を決めた喜びを語る キュートなクリスマス衣装で点灯式に出席
クリスマスにピッタリな白をイメージした衣装で登場し、クリスマスピラミッドの点灯式を実施。明かりが灯るとメンバーは歓声を上げていた。同グループは、大みそかに放送される『第76回NHK紅白歌合戦』に初出場が決定。この日のミニライブは決定後初のライブとなった。拍手で祝福され、村川緋杏は「同じ事務所のFRUITS ZIPPERの皆さんと一緒に出していただく。声に出してもいいのかな、というぐらい私たちの中で大きな大きな夢だった。まさか今年初出場できると思っていなくて、本当に私たちもびっくりで驚きでいっぱいです」としみじみ。
また、そんな大切な日に選んだのはCANDY TUNEにとって大切な曲である「ナナイロプロローグ」。クリスマスに合わせ、ピアノVer.で歌声を響かせた。その後、代表曲となっている「倍倍FIGHT!」を歌い、盛り上げていた。
神宮外苑会場のクリスマスマーケットは、きょう21日から12月25日まで開催。芝公園（御成門駅前広場）会場のクリスマスマーケットは、12月5日から12月25日まで開催となる。