¹ñÆ»¤Î²£ÃÇÊâÆ»¤òÅÏ¤ë80ÂåÃËÀ¤¬¥À¥ó¥×¥«ー¤Ë¤Ï¤Í¤é¤ì»àË´¡¡¶ÈÌ³Ãæ¤Î±¿Á÷¶È¤ÎÃË¡Ê27¡Ë¤òÂáÊá¡¡·§ËÜ¡¦È¬Âå»Ô
·§ËÜ¸©È¬Âå»Ô¤Î¹ñÆ»¤Î¸òº¹ÅÀ¤Ç¡¢80Âå¤ÎÃËÀ¤¬¥À¥ó¥×¥«ー¤Ë¤Ï¤Í¤é¤ì»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û»ö¸Î¸½¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¸òº¹ÅÀ¡¡È¬Âå»Ô
¥À¥ó¥×¥«ー¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿20Âå¤ÎÃË¤¬¸½¹ÔÈÈÂáÊá¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢º£Æü¡Ê21Æü¡Ë¸áÁ°8»þ50Ê¬¤´¤í¡¢È¬Âå»ÔÇþÅçÀ¾Ä®¤Î¸òº¹ÅÀ¤Ç¡¢²£ÃÇÊâÆ»¤òÊâ¤¤¤ÆÅÏ¤Ã¤Æ¤¤¤¿È¬Âå»Ô·ÞÄ®¤Ë½»¤àß·ÅÄÃ³¤µ¤ó¡Ê87¡Ë¤¬¡¢±¦ÀÞ¤·¤Æ¤¤¿¥À¥ó¥×¥«ー¤Ë¤Ï¤Í¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ß·ÅÄ¤µ¤ó¤Ï°Õ¼±¤Î¤Ê¤¤¾õÂÖ¤ÇÉÂ±¡¤Ë±¿¤Ð¤ì¡¢¤½¤Î¸å¡¢»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£·Ù»¡¤Ï¤³¤Î»ö¸Î¤Ç¥À¥ó¥×¥«ー¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿È¬Âå»Ô¸Å´×ÉÍÄ®¤Î±¿Á÷¶È »Ö¿å¸×²ÆÍÆµ¿¼Ô¡Ê27¡Ë¤ò²á¼º±¿Å¾½ý³²¤Îµ¿¤¤¤Ç¸½¹ÔÈÈÂáÊá¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»Ö¿åÍÆµ¿¼Ô¤Ï¶ÈÌ³Ãæ¤Ç¡¢·Ù»¡¤Î¼è¤êÄ´¤Ù¤Ë¡ÖÊâ¹Ô¼Ô¤Ë¾×ÆÍ¤·¤¿¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤Ïº£¸å¡¢ÍÆµ¿¤ò²á¼º±¿Å¾Ã×»à¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¡¢Åö»þ¤Î¾õ¶·¤Ê¤É¤òÄ´¤Ù¤ëÊý¿Ë¤Ç¤¹¡£
