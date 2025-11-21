·§ËÜ¸© Ìó76²¯±ß¤ÎÊäÀµÍ½»»°Æ¤ò11·îÄêÎã¸©µÄ²ñ¤ËÄó½Ð¤Ø¡¡8·î¤ÎÂç±«ÉüµìÈñ¤ËÌó34.8²¯±ß·×¾å
·§ËÜ¸©¤Ï¡¢2025Ç¯8·î¤ÎµÏ¿ÅªÂç±«¤Ë¤è¤ëÈï³²¤«¤é¤ÎÉüµìÈñÍÑ¤Ê¤É¤òÀ¹¤ê¹þ¤ó¤À°ìÈÌ²ñ·×ÊäÀµÍ½»»°Æ¤Ê¤É¤ò¸©µÄ²ñ¤ËÄó½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û·§ËÜ¸© Ìó76²¯±ß¤ÎÊäÀµÍ½»»°Æ¤ò11·îÄêÎã¸©µÄ²ñ¤ËÄó½Ð¤Ø¡¡8·î¤ÎÂç±«ÉüµìÈñ¤ËÌó34.8²¯±ß·×¾å
¸©¤¬11·îÄêÎã¸©µÄ²ñ¤ËÄó½Ð¤¹¤ë48¤ÎµÄ°Æ¤Î¤¦¤Á¡¢°ìÈÌ²ñ·×ÊäÀµÍ½»»°Æ¤ÏÌó76²¯3700Ëü±ß¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¤¦¤Á¡¢º£Ç¯8·î¤ÎµÏ¿ÅªÂç±«¤«¤é¤ÎÉüµìÈñÍÑ¤ÏÌó34²¯8400Ëü±ß¤Ç¡¢¤½¤ÎÆâÌõ¤Ï¡¢¸ø¶¦ÅÚÌÚ»ÜÀß¤äÇÀÃÏ¡¦ÇÀ¶ÈÍÑ»ÜÀß¤Ê¤É¤Î¥¤¥ó¥Õ¥éµ¡Ç½²óÉü¤ËÌó29²¯1300Ëü±ß¡£
¤Þ¤¿¡¢ÈïºÒ¼ÔÀ¸³èºÆ·ú»Ù±çË¡¤¬Å¬ÍÑ¤µ¤ì¤Ê¤¤¶ÌÅìÄ®¤È»³ÅÔÄ®¤Ç¡¢Ãæµ¬ÌÏÈ¾²õ°Ê¾å¤ÎÈï³²¤ò¼õ¤±¤¿À¤ÂÓ¤ò»Ù±ç¤¹¤ë»Üºö¤Î¤Û¤«¡¢±þµÞ²¾Àß½»Âð¤Ê¤É¤ËÆþµï¤·¤Æ¤¤¤ëÈïºÒ¼Ô¤Î½»¤Þ¤¤¤Î³ÎÊÝ¤ò¸å²¡¤·¤¹¤ë½õÀ®À©ÅÙ¤ÎÁÏÀß¤Ë900Ëü±ß¤òÀ¹¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤Û¤«¡¢3Ç¯Á°¤ÎÂæÉ÷¤ä¡¢2023Ç¯¤ÎÇß±«»þ´ü¤ËÈ¯À¸¤·¤¿Âç±«¤Ê¤É¤ÇÈïºÒ¤·¤¿ÅÚÌÚ»ÜÀß¤ÎÉüµìÈñÍÑ¤È¤·¤Æ¡¢Ìó23²¯2600Ëü±ß¤ò·×¾å¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸©¤Ï8·î¤ÎÂç±«¤«¤é¤ÎÉüµìÈñÍÑ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¸½¾õ¤ÇÇÄ°®¤·¤Æ¤¤¤ëÈïºÒ²Õ½ê¤ÎÍ½»»Á¼ÃÖ¤Ï¡¢º£²ó¤Ç½ªÎ»¤·¤¿¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸©µÄ²ñ¤Î11·îÄêÎã²ñ¤Ï11·î28Æü¤Ë³«²ñ¤·¡¢ÊÄ²ñ¤Ï12·î19Æü¤ÎÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
³¤,
¶âÂ°²Ã¹©,
½»Âð,
¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°,
Ä¹Ìî,
¥Û¥Æ¥ë,
Áòµ·,
¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó,
¥ê¥Ï¥Ó¥ê,
²ð¸î¥¿¥¯¥·¡¼