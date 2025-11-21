Æü¥Æ¥ìNEWS NNN

»ö¸Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ï¹âÃÎ»Ô¤Î¥Ñ¥óÀ½Â¤ÈÎÇäÅ¹¡£·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢21ÆüÀµ¸á¤¹¤®¡¢¹âÃÎ»Ô¤Î70Âå½÷À­¤¬Å¹¤ÎÁ°¤Ë¤¢¤ëÃó¼Ö¾ì¤Ë¼Ö¤òÄä¤á¤è¤¦¤ÈÁ°¿Ê¤·¤Æ¤¤¤¿ºÝ¡¢Å¹ÊÞ¤ËÆÍ¤Ã¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£»ö¸ÎÅö»þ¡¢Å¹Æâ¤Ë¤ÏÅ¹°÷2¿Í¤ÈÇã¤¤ÊªµÒ1¿Í¤¬¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

¤³¤Î»ö¸Î¤Ç¡¢Çã¤¤Êª¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿40Âå¤Î²ð¸î»Î¤Î½÷À­¤¬¼Ö¤Ç²¡¤·½Ð¤µ¤ì¤¿Ãª¤Ë¤Ö¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ì¿¤ËÊÌ¾ò¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿½÷À­¤Ë¤âÌÜÎ©¤Ã¤¿¥±¥¬¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£

Èï³²¤Ë¤¢¤Ã¤¿¥ß¥¹¥¿¡¼¥Ö¥ì¥Ã¥É¼ãÁðÅ¹¡¦Å¹Ä¹
¡Ö¤¹¤´¤¤Çú²»¤È½÷À­¤ÎÈáÌÄ¤¬Ê¹¤³¤¨¤Æ¡£¤½¤ì¤ÇÁ°¤ò¸þ¤¤¤¿¤é¡¢¼Ö¤¬ÆÍ¤Ã¹þ¤ó¤Ç¤­¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¡×

·Ù»¡¤Ï¡¢±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿½÷À­¤¬¥¢¥¯¥»¥ë¤È¥Ö¥ì¡¼¥­¤òÆ§¤ß´Ö°ã¤¨¤¿²ÄÇ½À­¤â¤¢¤ë¤È¤ß¤Æ¡¢»ö¸Î¤Î¸¶°ø¤Ê¤É¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£