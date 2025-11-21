°¤Éô¤Ê¤Ä¤¡¢¡ÈÇØÃæ¤¶¤Ã¤¯¤ê¡É¥É¥ì¥¹¤Ç¥é¥ó¥Á¡Ö¤¿¤Þ¤é¤ó¤Ç¤¹¡×¡ÖÇØÃæ¤â²£¤âÉþ¤âåºÎï¤ÇÁÇÅ¨¡×
¡¡¥â¥Ç¥ë¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤Î°¤Éô¤Ê¤Ä¤¤¬¡¢21Æü¤Þ¤Ç¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£ÇØÃæ¤¬Âç¤¤¯³«¤¤¤¿¥É¥ì¥¹¤òÅ»¤Ã¤¿»Ñ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÈÎáÏÂ¤ÎÊöÉÔÆó»Ò¡É°¤Éô¤Ê¤Ä¤¤ÎÈþÇØÃæ¤¬¤¢¤é¤ï¡Ê¤Û¤«5Ëç¡Ë
¡¡SNSÁí¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¿ô430Ëü±Û¤¨¡£¡ÖDMM ¥·¥ç¡¼¥È¡×¤ÇÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥·¥ç¡¼¥È¥É¥é¥Þ¡Ø¥¥å¡¼¥Æ¥£¡¼¥Ï¥Ë¡¼ BELOVED ENEMY¡Ù¤Î¼ç±é¤âÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë°¤Éô¤Ï¡¢¡ÖÂç¿Í¥é¥ó¥Á¡¡¥Ö¥ë¥¬¥ê¤ÎÁÇÅ¨¤Ê¸Ä¼¼¤Ç¥é¥ó¥Á¤·¤¿Æü¡¡µ¤»ý¤Á¤Ï¤â¤¦¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥â¡¼¥É¤Ç¤¹¡¡¥Ù¥í¥¢ÁÇºà¤Î¥Ö¥ë¡¼¤Î¥É¥ì¥¹¤¬¤«¤ï¤¤¤¤¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥À¡¼¥¯¥Ö¥ë¡¼¤Î¥É¥ì¥¹¤Ç¥é¥ó¥Á¤ò³Ú¤·¤à¶á±Æ¤ò¸ø³«¡£¥É¥ì¥¹¤ÏÇØÃæ¤ÎÉôÊ¬¤¬ÂçÃÀ¤Ë³«¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢°¤Éô¤ÎÈ´·²¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÈÈþÇØÃæ¤¬¤¢¤é¤ï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤ÏÈà½÷¤ÎÈþËÆ¤ËÌ¥Î»¤µ¤ì¤¿¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¡ÖÂç¿Í¤Ã¤Ý¤¯¤Æ¥»¥¯¥·¡¼¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤¿¤Þ¤é¤ó¤Ç¤¹¡×¡ÖÇØÃæ¤â²£¤âÉþ¤âåºÎï¤ÇÁÇÅ¨¡×¡Ö¥»¥¯¥·¡¼¥¹¥¿¥¤¥ëºÇ¹â¤ª»Ð¤µ¤ó¡×¤ÈÀä»¿¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£
°úÍÑ¡§¡Ö°¤Éô¤Ê¤Ä¤¡×¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê@i.am_natsuki_¡Ë
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÈÎáÏÂ¤ÎÊöÉÔÆó»Ò¡É°¤Éô¤Ê¤Ä¤¤ÎÈþÇØÃæ¤¬¤¢¤é¤ï¡Ê¤Û¤«5Ëç¡Ë
¡¡SNSÁí¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¿ô430Ëü±Û¤¨¡£¡ÖDMM ¥·¥ç¡¼¥È¡×¤ÇÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥·¥ç¡¼¥È¥É¥é¥Þ¡Ø¥¥å¡¼¥Æ¥£¡¼¥Ï¥Ë¡¼ BELOVED ENEMY¡Ù¤Î¼ç±é¤âÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë°¤Éô¤Ï¡¢¡ÖÂç¿Í¥é¥ó¥Á¡¡¥Ö¥ë¥¬¥ê¤ÎÁÇÅ¨¤Ê¸Ä¼¼¤Ç¥é¥ó¥Á¤·¤¿Æü¡¡µ¤»ý¤Á¤Ï¤â¤¦¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥â¡¼¥É¤Ç¤¹¡¡¥Ù¥í¥¢ÁÇºà¤Î¥Ö¥ë¡¼¤Î¥É¥ì¥¹¤¬¤«¤ï¤¤¤¤¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥À¡¼¥¯¥Ö¥ë¡¼¤Î¥É¥ì¥¹¤Ç¥é¥ó¥Á¤ò³Ú¤·¤à¶á±Æ¤ò¸ø³«¡£¥É¥ì¥¹¤ÏÇØÃæ¤ÎÉôÊ¬¤¬ÂçÃÀ¤Ë³«¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢°¤Éô¤ÎÈ´·²¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÈÈþÇØÃæ¤¬¤¢¤é¤ï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤ÏÈà½÷¤ÎÈþËÆ¤ËÌ¥Î»¤µ¤ì¤¿¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¡ÖÂç¿Í¤Ã¤Ý¤¯¤Æ¥»¥¯¥·¡¼¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤¿¤Þ¤é¤ó¤Ç¤¹¡×¡ÖÇØÃæ¤â²£¤âÉþ¤âåºÎï¤ÇÁÇÅ¨¡×¡Ö¥»¥¯¥·¡¼¥¹¥¿¥¤¥ëºÇ¹â¤ª»Ð¤µ¤ó¡×¤ÈÀä»¿¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£
°úÍÑ¡§¡Ö°¤Éô¤Ê¤Ä¤¡×¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê@i.am_natsuki_¡Ë