岡田紗佳、ピンクリボンのキュート＆クールな近影をファン絶賛「強かわ」「ロングが可愛すぎる！」
モデル、タレント、プロ雀士として活躍する岡田紗佳が、21日までに自身のインスタグラムを更新。Mリーグからオフショットを公開し、ファンから称賛の声が上がっている。
【写真】かわいいのにカッコいい 対局中の岡田紗佳（ほか2枚）
20日に行われたMリーグの対局では、アガリ4連発で今季初勝利を収めた岡田は「トップ、とったぞおおおおおおおおお！」とつづり、オフショットを複数公開。ピンクのリボンで髪をまとめた岡田のかわいい笑顔や対局中の真剣な表情が写っており、彼女のクール＆キュートな魅力が詰まっている。
この投稿には「強かわ」「トップおめでと！てかそんな事よりロングが可愛すぎる！」「昨日の試合最高でした！トップおめでとうございます」「後半の激しい戦いアツかった」などのコメントが集まり、岡田の勝利を祝う声に溢れていた。
■岡田 紗佳（おかだ さやか）
1994年2月19日生まれ。東京都出身。青山学院大学卒。KADOKAWAサクラナイツに所属するプロ雀士で、その美貌と抜群のスタイルから“役満ボディ”と呼ばれている。近年はグラビア・バラエティなどでも活躍中。
引用：「岡田紗佳」インスタグラム（@sayaka_okada）
