２１日放送のＴＢＳ系情報番組「ゴゴスマ」（月〜金曜・午後１時５５分）では、冒頭で、この日東京ドームで行われた「ミスタージャイアンツ 長嶋茂雄 お別れの会」を報じた。

コメンテーターで出演のお笑いコンビ「ますだおかだ」の増田英彦は中日ファンで知られる司会の石井亮次アナウンサーに「増田さんもタイガースファンで、ドラゴンズファンだ、タイガースファンだありますけど、長嶋さんはそういうんじゃないですもんね。ミスタープロ野球って、どなたがつけたか知りませんけど、素晴らしいネーミングで」と言われると「やっぱり、スーパースターだなと」と同調。

「僕の中では長嶋さんが引退した時、４歳なんで。当然、現役時代の姿は後々のＶＴＲでしか見てないんですけど、強いジャイアンツの監督ってイメージなんですよね」と続けると「あっ、スーパースターやなって感じたのは、松井秀喜さんがドラフト会議の時に４球団やったかな？ 抽選で長嶋さんが引き当てた時に、うわっ、さすが、長嶋さんだなと。我が阪神は引けなかったんですけど、その悔しさよりも、うわっ、すごいな、長嶋さんって思ったことをいまだに覚えてます。もう３０年以上前のことですけど」と口に。

ここで石井アナが「それがちょうど３３年前の今日なんですって」と長嶋さんが松井さんを引き当てたドラフト会議が１９９２年１１月２１日に行われたことを明かすと「えっ！？ 今日？」と驚いていた。