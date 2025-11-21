来年５月に３代目尾上辰之助を襲名することが発表された尾上左近は、立役と女形の両面で目覚ましい飛躍を見せる若手のホープ。来年１月２０日に２０歳の誕生日を迎える。

祖父の初代尾上辰之助（３代目松緑追贈）と父の尾上松緑が名乗った名跡を３代目として襲名する。代々、時代物の立役を得意とする家 系だが、左近は昨年９月の歌舞伎座「妹背山婦女庭訓」で坂東玉三郎から女形の薫陶を受けた。

今年は７、８月に「刀剣乱舞 東鑑雪魔縁」で加州清光役を好演して注目度が急上昇。三大名作の通し狂言では「仮名手本忠臣蔵」の大星力弥、「菅原伝授手習鑑」の苅屋姫、桜丸、「義経千本桜」の娘お里、主馬小金吾、静御前など立役と女形の両面で大役を次々と演じた。歌舞伎の将来を担う一人として期待されている。（有野 博幸）

◆尾上左近あらかると

▼本名 藤間大河

▼経歴 ２００６年１月２０日、東京生まれ。父は４代目尾上松緑

▼役者人生の転機 ２３年４月、父・松緑との連獅子

▼憧れの人 祖父（初代辰之助）

▼憧れの演目 鏡獅子

▼好きな言葉 毎日が一世一代

▼ほしい物 身長。「今１６５くらいなので、１７０くらいになりたい」

▼好きな食べ物 焼肉。特に牛タン、ジンギスカンが好き

▼趣味 基本的にインドアでアニメ、ゲームが好き