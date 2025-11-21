¥¬¥½¥ê¥ó»ÃÄêÀÇÎ¨ÇÑ»ßË¡°Æ¡¢½°±¡²Ä·è¡¡Íè½µ¤Ë¤âÀ®Î©¤Ø
¥¬¥½¥ê¥óÀÇ¤Î»ÃÄêÀÇÎ¨¤òÇÑ»ß¤¹¤ëË¡°Æ¤¬21Æü¡¢½°µÄ±¡¤ÎºâÌ³¶âÍ»°Ñ°÷²ñ¤ÇÁ´²ñ°ìÃ×¤Ç²Ä·è¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Ë¡°Æ¤Ï¡¢½°»²Î¾±¡¤ÎËÜ²ñµÄ¤ò·Ð¤ÆÍè½µ¤Ë¤âÀ®Î©¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¡£
ºâÌ³¶âÍ»°Ñ°÷²ñ¤Ç¤Ï¡¢Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤äÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¡¢¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Ê¤É¤¬8·î¤ËÄó½Ð¤·¤¿Ë¡°Æ¤ò½¤Àµ¤·¡¢¥¬¥½¥ê¥ó²Á³Ê¤òÊä½õ¶â¤ÇÃÊ³¬Åª¤Ë°ú¤²¼¤²¤¿¾å¤Ç¡¢»ÃÄêÀÇÎ¨¤ò12·î31Æü¤«¤éÇÑ»ß¤¹¤ë¤È¤·¤Æ²Ä·è¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Í¿ÌîÅÞ¤Ç¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤Ë»ÃÄêÀÇÎ¨¤ÎÇÑ»ß¤Þ¤Ç¤ÏÊä½õ¶â¤òÁý¤ä¤·¤Æ¥¬¥½¥ê¥ó²Á³Ê¤ò²¼¤²¤ë¤³¤È¤Ç¹ç°Õ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢Íè·î11Æü¤Ë¤Ï»ÃÄêÀÇÎ¨¤ËÁêÅö¤¹¤ë1¥ê¥Ã¥È¥ë¤¢¤¿¤ê25.1±ß¤Þ¤ÇÊä½õ¶â¤¬°ú¤¾å¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢·ÚÌý°ú¼èÀÇ¤Î»ÃÄêÀÇÎ¨¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÃÊ³¬Åª¤ËÊä½õ¶â¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÍèÇ¯4·î1Æü¤ËÇÑ»ß¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ë¡°Æ¤Ï¡¢½°»²Î¾±¡¤ÎËÜ²ñµÄ¤Ç¤ÎºÎ·è¤ò·Ð¤Æ¡¢Íè½µ¤Ë¤âÀ®Î©¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¡£