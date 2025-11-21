¹âÌÚË»á¡¡ºÆ¡¹º§¤Î¥â¥Ç¥ë¼ãºÊ¤È¥Ú¥¢¥ë¥Ã¥¯Î¹¹Ô¡¡¡Ö¥é¥Ö¥é¥Ö¡×¡Ö±üÍÍ¤ªåºÎï¡×¡Ö¤ª¹ûµ¤¤´¤Á¤½¤¦¤µ¤Þ¡×¤ÎÀ¼
¡¡¥×¥íÌîµå²£ÉÍ¡Ê¸½DeNA¡Ë¡¢ÆüËÜ¥Ï¥à¤Ç³èÌö¤·¤¿¹âÌÚË»á¡Ê67¡Ë¤¬21Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¹âÌÚ»á¤Ï¡Ö¾¯¤·»þ´Ö¤¬½ÐÍè¤¿¤Î¤ÇºÊ¤È¾®Î¹¹Ô¡×¤È½ñ¤½Ð¤·¡¢ºÊ¤ÈÎ¹¹Ô¤òËþµÊ¤¹¤ë¼Ì¿¿¤òÊ£¿ôËçÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤ªÂ·¤¤¥Ñ¡¼¥«¡¼²Ä°¦¤¤¤Ç¤¹¤Í¡ª¡×¡ÖÄ«¤«¤é¤ª¹ûµ¤¤´¤Á¤½¤¦¤µ¤Þ¤Ç¤·¤¿¡×¡ÖÉ×ÉØÃç¤¬ÎÉ¤¯¤Æ±ü¤µ¤Þ¤¬¤ªåºÎï¤ÇÁ¢¤Þ¤·¤¤¸Â¤ê¤Ç¤¹¡×¡ÖºÇ¹â¥é¥Ö¥é¥Ö¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡2ÅÙ¤ÎÎ¥º§Îò¤¬¤¢¤ë¹âÌÚ»á¤Ï2020Ç¯¡¢¥â¥Ç¥ë¤ÎµÜÆâÀéÁá¤È3ÅÙÌÜ¤Î·ëº§¡£µÜÆâ¤Ï¹âÌÚ»á¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤âÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£