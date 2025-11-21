Æü¥Æ¥ìNEWS NNN

ÅìµþÅÅÎÏ¤ÎÇðºê´¢±©¸¶È¯¤ÎºÆ²ÔÆ¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¿·³ã¸©¤Î²Ö³ÑÃÎ»ö¤¬ÍÆÇ§¤òÉ½ÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¿·³ã¸©²Ö³ÑÃÎ»ö¡Ö6¹æÏ§¡¢7¹æÏ§¤ÎºÆ²ÔÆ¯¤Î¹ñ¤ÎÊý¿Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Íý²ò¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦¡¢Íý²òÍ×ÀÁ¤ÎÊ¸½ñ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¿·³ã¸©¤È¤·¤Æ¤ÏÎ»²ò¤¹¤ë¤³¤È¤È¤·¤¿¤¤¤È¤ª¤â¤¤¤Þ¤¹¡×

ÃÎ»ö¤Ï¤³¤Î¤è¤¦¤Ë½Ò¤Ù¡¢Íè·î³«²ñ¤¹¤ë¸©µÄ²ñ¤Ç¿®Ç¤¤¬ÆÀ¤é¤ì¤ì¤Ð¡¢À¯ÉÜ¤ÈÅìµþÅÅÎÏ¤ËÀµ¼°¤Ë¡ÖÃÏ¸µ¤ÎÆ±°Õ¡×¤òÅÁ¤¨¤ëÊý¿Ë¤Ç¤¹¡£

´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÅìµþÅÅÎÏ¤Ï¡ÖÃÏ¸µ¤ÎÆ±°Õ¡×¤¬ÆÀ¤é¤ì¤ì¤Ð¡¢Â®¤ä¤«¤ËºÆ²ÔÆ¯¤Ë¸þ¤±¤¿¹ñ¤Î¸¡ºº¤ò¿½ÀÁ¤·¡¢Áá¤±¤ì¤ÐÍèÇ¯1·î¤Ë¤â¸¶»ÒÏ§¤«¤éÀ©¸æËÀ¤ò°ú¤­È´¤­¡¢ºÆ²ÔÆ¯¤¹¤ëÎ®¤ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£

Ì¤Á½Í­¡Ê¤ß¤¾¤¦¡Ë¤Î¸¶È¯»ö¸Î¤òµ¯¤³¤·¡¢¤½¤Î¸å¤âÉÔ¾Í»ö¤¬Â³¤¤¤¿ÅìµþÅÅÎÏ¤¬¹ñÌ±¤Î¿®Íê¤Ë±þ¤¨Â³¤±¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£