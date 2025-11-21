¹¥Ä´Áª¼ê¤Ð¤«¤ê¤¬¥º¥é¥êÀªÂ·¤¤ Ã¯¤¬¾¡¤Ã¤Æ¤âÉÔ»×µÄ¤Ê¤·¤Î4Áª¼ê¤¬·ãÆÍ¡¿Ëã¿ý¡¦M¥ê¡¼¥°
¡¡M¥ê¡¼¥°µ¡¹½¤Ï¡ÖÂçÏÂ¾Ú·ôM¥ê¡¼¥°2025-26¡×¡¢11·î21Æü¤ÎÂè1»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë4Áª¼ê¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£Á´°÷¤¬¸Ä¿Í¥×¥é¥¹¤òÃÛ¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¹¥Ä´¤ÎÇÈ¡¦É÷¤¬4Êý¸þ¤«¤éÂî¤òÃæ¿´¤Ë¤Ö¤Ä¤«¤ëÀï¤¤¡£Ã¯¤¬¤³¤ÎÃæ¤Ç¾å¤ËÎ©¤Ä¤«¡£
¡¡4Áª¼ê¤ÎÃæ¤ÇºÇ¤â¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò²Ô¤¤¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ï½ÂÃ«ABEMAS¡¦ÇòÄ»æÆ¡ÊÏ¢ÌÁ¡Ë¡£Á°Æü¤ÎÂè1»î¹ç¤Ë¤â½Ð¾ì¤·¤¿¤¬3Ãå¤Ç¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¡£¥Á¡¼¥à¤Ï¥ê¡¼¥°8°Ì¤ËÄÀ¤ß¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«Éâ¾å¤Î¤¤Ã¤«¤±¤¬ÄÏ¤á¤Ê¤¤¡£ºò¥·¡¼¥º¥óÆ±ÍÍ¤ËÍê¤ß¤Î¹Ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃæ¡¢¤É¤³¤Þ¤ÇÆ§¤óÄ¥¤ì¤ë¤«¡£
¡¡¥ê¡¼¥°7°Ì¤ÎKADOKAWA¥µ¥¯¥é¥Ê¥¤¥Ä¤Ï½ÂÀîÆñÇÈ¡Ê¶¨²ñ¡Ë¤¬ÀèÈ¯¡£¥Á¡¼¥àÆâ¤Ç¤ÏÍ£°ì¤Î¥×¥é¥¹Áª¼ê¤Ç¡¢¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤¬Éâ¾å¤·¤Æ¤¯¤ë¤Þ¤Ç¡¢¤Þ¤À¤·¤Ð¤é¤¯¤Ï½ÂÀî¤¬Âç¹õÃì¤Ë¤Ê¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£¤³¤³¤Ï¶¯¤¯Á°¤Ë½Ð¤Æ¡¢Àª¤¤¤Î¤Ä¤¯¥È¥Ã¥×¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
¡¡¥ê¡¼¥°3°Ì¤È¹¥Ä´¤ÎBEAST X¤«¤é¤ÏÃæÅÄ²ÖÆà¡ÊÏ¢ÌÁ¡Ë¤¬½Ð¤ë¡£Âç¤¤Ê¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤òÊú¤¨¤¿²áµî2¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é°ìÊÑ¡¢º£Ç¯¤ÏÁá¤¯¤â¼«¸ÊºÇÂ¿¤È¤Ê¤ë3¾¡¤ò¤¢¤²¡¢¥Á¡¼¥à¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡£Àï¤¤¤ÎÉý¤¬³ÊÃÊ¤Ë¹¤¬¤ê¡¢¥ß¥¹¤â¸º¤Ã¤¿¡£¶¯¤¤¥á¥ó¥¿¥ë¤Î»ý¤Á¼ç¤À¤±¤Ë¡¢µ»½Ñ¤ÈÃÎ¼±¤¬¤µ¤é¤ËÀ°¤¨¤ÐÂç²½¤±¤¹¤ë²ÄÇ½À¤Ï½½Ê¬¤¢¤ë¡£
¡¡¥ê¡¼¥°2°Ì¤ÎKONAMIËã¿ý³ÊÆ®¶æ³ÚÉô¤Ï°ËÃ£¼ëÎ¤¼Ó¡ÊÏ¢ÌÁ¡Ë¤¬ÀèÈ¯½Ð¾ì¤À¡£¥Á¡¼¥à¤Ï500¥Ý¥¤¥ó¥È¶á¤¤¥×¥é¥¹¤ò»ý¤Á¡¢¼ó°ÌEXÉ÷ÎÓ²Ð»³¤Þ¤Ç¤¢¤È¾¯¤·¡£°ËÃ£¤¬¥È¥Ã¥×¤ò¼è¤ì¤Ð¡¢¤â¤ì¤Ê¤¯¼ó°ÌÃ¥´Ô¤À¡£¥×¥é¥¹¤¬2¥±¥¿¤Ç¤Ï¡¢°ËÃ£¤é¤·¤¯¤â¤Ê¤¤¡£¤ä¤Ï¤ê3¥±¥¿¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤³¤½Ëã¿ý¤Ë°¦¤µ¤ì¤·¼Ô¤À¡£
¡Ú11·î21ÆüÂè1»î¹ç¡Û
KADOKAWA¥µ¥¯¥é¥Ê¥¤¥Ä¡¦½ÂÀîÆñÇÈ¡Ê¶¨²ñ¡Ë¸Ä¿Í9°Ì¡¡¡Ü131.7
KONAMIËã¿ý³ÊÆ®¶æ³ÚÉô¡¦°ËÃ£¼ëÎ¤¼Ó¡ÊÏ¢ÌÁ¡Ë¸Ä¿Í15°Ì¡¡¡Ü64.4
½ÂÃ«ABEMAS¡¦ÇòÄ»æÆ¡ÊÏ¢ÌÁ¡Ë¸Ä¿Í8°Ì¡¡¡Ü138.4
BEAST X¡¦ÃæÅÄ²ÖÆà¡ÊÏ¢ÌÁ¡Ë¸Ä¿Í13°Ì¡¡¡Ü85.9
¡Ú11·î20Æü½ªÎ»»þÅÀ¤Ç¤ÎÀ®ÀÓ¡Û
1°Ì¡¡EXÉ÷ÎÓ²Ð»³¡¡¡Ü524.1¡Ê46/120¡Ë
2°Ì¡¡KONAMIËã¿ý³ÊÆ®¶æ³ÚÉô¡¡¡Ü495.8¡Ê44/120¡Ë
3°Ì¡¡BEAST X¡¡¡Ü26.8¡Ê46/120¡Ë
4°Ì¡¡ÀÖºä¥É¥ê¥Ö¥ó¥º¡¡¡Ü8.2¡Ê42/120¡Ë
5°Ì¡¡U-NEXT Pirates¡¡¢¥26.7¡Ê48/120¡Ë
6°Ì¡¡TEAMÍëÅÅ¡¡¢¥140.6¡Ê44/120¡Ë
7°Ì¡¡KADOKAWA¥µ¥¯¥é¥Ê¥¤¥Ä¡¡¢¥145.4¡Ê42/120¡Ë
8°Ì¡¡½ÂÃ«ABEMAS¡¡¢¥154.0¡Ê46/120¡Ë
9°Ì¡¡¥»¥¬¥µ¥ß¡¼¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡¡¢¥290.4¡Ê44/120¡Ë
10°Ì¡¡EARTH JETS¡¡¢¥297.8¡Ê46/120¡Ë
¢¨Ï¢ÌÁ¡áÆüËÜ¥×¥íËã¿ýÏ¢ÌÁ¡¢ºÇ¹â°ÌÀï¡áºÇ¹â°ÌÀïÆüËÜ¥×¥íËã¿ý¶¨²ñ¡¢¶¨²ñ¡áÆüËÜ¥×¥íËã¿ý¶¨²ñ
¢¡M¥ê¡¼¥°¡¡2018Ç¯¤ËÁ´7¥Á¡¼¥à¤ÇÈ¯Â¤·¡¢2019-20¥·¡¼¥º¥ó¤«¤éÁ´8¥Á¡¼¥à¡¢2023-24¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é¤ÏÁ´9¥Á¡¼¥à¡¢2025-26¥·¡¼¥º¥ó¤«¤éÁ´10¥Á¡¼¥à¤Ë¡£³Æ¥Á¡¼¥à¡¢ÃË½÷º®À®¤Î4¿Í¤Ç¹½À®¤µ¤ì¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó³Æ120»î¹ç¡ÊÁ´300»î¹ç¡Ë¤òÀï¤¤¡¢¾å°Ì6¥Á¡¼¥à¤¬¥»¥ß¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¿Ê½Ð¡£³Æ¥Á¡¼¥à20»î¹ç¡ÊÁ´30»î¹ç¡Ë¤òÀï¤¤¡¢¤µ¤é¤Ë¾å°Ì4¥Á¡¼¥à¤¬¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥·¥ê¡¼¥º¡Ê16»î¹ç¡Ë¤Ë¿Ê¤ßÍ¥¾¡¤òÁè¤¦¡£Í¥¾¡¾Þ¶â¤Ï7000Ëü±ß¡£
¡ÊABEMA¡¿Ëã¿ý¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤è¤ê¡Ë