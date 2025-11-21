Mリーグ機構は「大和証券Mリーグ2025-26」、11月21日の第1試合に出場する4選手を発表した。注目は19日に39歳のバースデーを迎えたU-NEXT Pirates・瑞原明奈（最高位戦）。既にチームメイトからはケーキをもらったが、今日は2日遅れてトップのプレゼントを自分に贈れるか。

【映像】瑞原明奈、自らにバースデートップを贈れるか

Mリーガーとしても、すっかり経験豊富になった瑞原。美女ママ雀士として男性、女性問わず高い人気を誇り、卓を離れた時のお茶目さもトップクラスだ。昨シーズンまで、レギュラーシーズンでは4年連続して個人3ケタプラス。▲20.0というマイナスなどさっさと吹き飛ばしてプラス域という定位置に戻りたい。

リーグ9位のセガサミーフェニックスは、浅井堂岐（協会）が先発だ。チームでは前日トップを取った竹内元太（最高位戦）がプラス域に復帰。上を目指すためには、プラスが1人ではかなり難しい。ここは浅井が少なくとも連対し、竹内を協力にサポートする側に回りたい。

リーグ6位とボーダーライン上にいるTEAM雷電。昨日に続く試合で先発を命じられたのは瀬戸熊直樹（連盟）だ。各選手、なんとか踏ん張っているものの▲79.6はチームワースト。リーグ最年長選手としても、ここは意地でもトップを取り切り力強い麻雀の復活が見たい。

リーグ4位とはいえ、＋8.2ポイントとアップアップなのが赤坂ドリブンズ。昨シーズン1000ポイントを超えるプラスを稼いだチームからすれば、なんとも渋い展開と感じるかもしれない。ただ園田賢（最高位戦）からすれば、昨シーズンほど運に恵まれないことを想定すれば、今の順位も想定内。慌てず騒がず、園田が華麗な魔術を繰り出す。

【11月21日第1試合】

赤坂ドリブンズ・園田賢（最高位戦）個人7位 ＋139.9

セガサミーフェニックス・浅井堂岐（協会）個人21位 ▲＋9.2

TEAM雷電・瀬戸熊直樹（連盟）個人31位 ▲79.6

U-NEXT Pirates・瑞原明奈（最高位戦）個人22位 ▲20.0

【11月20日終了時点での成績】

1位 EX風林火山 ＋524.1（46/120）

2位 KONAMI麻雀格闘倶楽部 ＋495.8（44/120）

3位 BEAST X ＋26.8（46/120）

4位 赤坂ドリブンズ ＋8.2（42/120）

5位 U-NEXT Pirates ▲26.7（48/120）

6位 TEAM雷電 ▲140.6（44/120）

7位 KADOKAWAサクラナイツ ▲145.4（42/120）

8位 渋谷ABEMAS ▲154.0（46/120）

9位 セガサミーフェニックス ▲290.4（44/120）

10位 EARTH JETS ▲297.8（46/120）

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

