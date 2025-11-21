見取り図のリリーがコロナに罹患した際、大物芸能人から粋なサプライズがあったことを明かした。

【映像】ドアを開けたら…粋なサプライズをした大物芸能人

11月20日放送の『見取り図じゃん』では、令和の時代における「カッコよさ」（カッケェ）の定義を探求する企画が展開。本企画は、粋な男、アウトロー、ヤンキー、ちょいワル、正義の大罪といった、悪ガキたちが憧れた「カッケェ」男がどこにいるのかを問い、いつの時代も憧れられる真のカッケェ人間を目指して、さまざまな業界の“カッケェ”に精通する豪華メンバーがその美学を探求するというもの。見取り図（盛山晋太郎、リリー）がMCを務め、レジェンドセクシー男優のしみけん、元日本代表の槙野智章に加え、久保田かずのぶ（とろサーモン）、根建太一（囲碁将棋）、みなみかわ、新山（さや香）、蓮見翔（ダウ90000）、そして令和の弁護士芸人・こたけ正義感ら豪華出演者が集結した。

リリーは2022年頃、自身がコロナに感染したことがネットニュースになった際のエピソードを披露。そのニュースを知ったとんねるずの木梨憲武から、すぐにメールが届いたようで、メッセージには「ちょっと元気になったらちょっとドア開けてみて」と書かれていたという。

リリーがドアを開けると、そこには水やちょっとしたお粥、スポーツドリンクなど、生活に必要なものが全て揃えられていたという。さらに、それらの物資の中に、空のウイスキーの瓶が1個だけ紛れ込んでいた。

何だろうと思ってリリーが確認すると、瓶の下には「今は飲むなよ、元気になったら飲めよ」という粋なメッセージが添えられていたという。

リリーは、この状況でわざと酒を空の状態で届けるという「ちょっとしたボケ」とも取れる粋な行動に感動し、「今も俺それ（家に）飾っとる」と明かした。この話を聞いたスタジオの出演者全員は「えええ、かっけ〜」と驚き、盛山も「レジェンドがはかっこいい」と感嘆の声を上げていた。