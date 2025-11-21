７人組アイドルグループ・ＢＮＳＩ（ボンサイ）が、２ｎｄシングル「六等星」を１２月４日に配信リリースすることが２１日、発表された。

２ｎｄシングルのタイトルは「六等星」。目立たずとも確かに存在する“僕たち”を重ねたエモーショナルな１曲で劣等感や孤独、すれ違いの痛みを抱えながら、それでも前に進もうとする心を静かに力強く描き出している。一新されたアーティスト写真は星の輝く夜空の下で新たな衣装をまとった７人が真っすぐな視線を届けている。

１２月１０日には同曲のＯＦＦＩＣＩＡＬ ＭＵＳＩＣ ＶＩＤＥＯの公開を予定。同ＭＶ公開前には“たった１日だけ公開される”１ｄａｙ限定ＭＶの公開も決定した。

９月には１ｓｔ ＥＰ「僕らの瞬き」をリリースしており、デビューライブ「ＢＮＳＩ ＬＩＶＥ ＳＨＯＷＣＡＳＥ “零”」はチケットが即日完売した。全国各地のフェスにも出演し、２０２５年を締めくくる１２月３１日にはワンマンライブ「ＢＮＳＩ ＴＨＥ ＬＩＶＥ “ＲＥ：零”」を控えている。

同グループは、何者でもない“凡常”な人間が、花を咲かせ“才華”するまでの物語。「日本文化を世界に向けて、心を込めて伝えていきたい」をコンセプトに掲げた「ＭＡＧＯＫＯＲＯ．プロジェクト」の第一弾アーティストで東京を拠点とし、日本国内だけでなく海外マーケットへの進出を大前提としている。ＡＩ、ＬＩＬＩ、ＬＩＳＡ、ＭＡＹＡ、ＲＥＩ、ＳＡＫＩ、ＹＵＩの７人組で活動している。