¡ÊÂæËÌÃæ±û¼Ò¡ËÃæ¹ñ¤¬¥Ñ¥Ê¥Þ¤Î¹ñ²ñµÄ°÷¤ËÂÐ¤·¡¢·×²è¤·¤Æ¤¤¤¿ÂæÏÑË¬Ìä¤ò¼è¤ê¤ä¤á¤ë¤è¤¦Í×µá¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£³°¸òÉô¡Ê³°Ì³¾Ê¡Ë¤Ï20Æü¡¢Ãæ¹ñ¤¬²£ÊÁ¤ÊÂÖÅÙ¤ÇÂ¾¹ñ¤ÎÆâÀ¯¤Ë±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤·¡¢¼ç¸¢¹ñ²È¤ÈÂæÏÑ¤ÎÄÌ¾ï¤Ê¸òÎ®¡¦±ýÍè¤ÎË¸³²¤ò¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¶¯¤¯ÈóÆñ¤·¤¿¡£
APÄÌ¿®¤Ï20Æü¡¢¥Ñ¥Ê¥Þ¤ËÃóºß¤¹¤ëÃæ¹ñ¤Î³°¸ò´±¤¬19Æü¡¢¥Ñ¥Ê¥Þ¤ÎµÄ°÷¤ËË¬Âæ¤Î¼è¤ê¤ä¤á¤òÍ×µá¤·¤¿¤È¤·¤Æ¥Ñ¥Ê¥Þ³°Ì³¾Ê¤ÈÊÆÃó¥Ñ¥Ê¥ÞÂç»È¤¬ÈãÈ½¤·¤¿¤ÈÊó¤¸¤¿¡£¥Ñ¥Ê¥Þ³°Ì³¾Ê¤ÏÃæ¹ñÂç»È´Û¤¬¥Ñ¥Ê¥Þ¤ÎÆâÀ¯¤Ë´³¾Ä¤·¤¿¤È»ØÅ¦¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
³°¸òÉô¤Ï¡¢ÂæÏÑ¤Ï°ì´Ó¤·¤Æ³«ÊüÅª¤«¤ÄÍ§¹¥Åª¤ÊÎ©¾ì¤Ç¡¢Ì±¼ç¼çµÁ¤ä¼«Í³¡¢¿Í¸¢¤ÎÂº½Å¡¢Ë¡¤Î»ÙÇÛ¤ò¶¦Í¤¹¤ë¹ñ¡¹¤ÈÂÐÅù¤Ê¸òÎ®¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¶¯Ä´¡£ÂæÏÑ¤òÍý²ò¤·¡¢Æ±ÍÍ¤ÎÍýÇ°¤ò»ý¤Ä³Æ¹ñ¤ÎÍ§¿Í¤¬ÂæÏÑ¤òË¬Ìä¤¹¤ë¤³¤È¤ò´¿·Þ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¹ñºÝ¼Ò²ñ¤ËÇ§¤á¤é¤ì¡¢Âº½Å¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿Ãæ²ÚÌ±¹ñÂæÏÑ¤ÈÃæ²Ú¿ÍÌ±¶¦ÏÂ¹ñ¤Ï¸ß¤¤¤ËÎìÂ°¤»¤º¡¢ÂæÏÑ¤ÎÀµ¾ï¤Ê¹ñºÝ³èÆ°¤È¸òÎ®¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÃæ¹ñ¤¬¸ý¤ò¶´¤à»ñ³Ê¤Ï¤Ê¤¤¤È¶¯Ä´¡£³°¸ò´·Îã¤ËÈ¿¤·¤¿²£Ë½¤Ê¼êÃÊ¤ÇÂ¾¹ñ¤Î¼ç¸¢¤Ë´³¾Ä¤¹¤ë¹Ô°Ù¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¤ÎÆÈºÛÀ¯¸¢¤Ë¤è¤ëÇÆ¸¢¼çµÁ¤ò²þ¤á¤ÆÉâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤·¡¢¹ñºÝ¼Ò²ñ¤ÎÈ¿´¶¤ò¶¯¤á¤ë¤À¤±¤À¤È¤ÎÇ§¼±¤ò¼¨¤·¤¿¡£
³°¸òÉô¤Ï³Æ¹ñÀ¯ÉÜ¤ËÂÐ¤·¡¢Ãæ¹ñ¤¬Â¾¹ñ¤Î¼ç¸¢ÅªÈ½ÃÇ¤ËÂÐ¤·¤ÆÉÔÅö¤Ë´³¾Ä¤¹¤ë¹Ô°Ù¤ò¶¯¤¯ÈóÆñ¤·¡¢ÂæÏÑ¤ÈÂÐÅù¤«¤Ä¸ß·ÃÅª¤Ê´ðÈ×¤Î¾å¤Ç¸òÎ®¤È¶¨ÎÏ¤ò¶¯²½¤·¡¢Ãæ¹ñ¤ÎÀ¤³¦¤Ë¤ª¤±¤ëÇÆ¸¢³ÈÄ¥¤Ë¶¦Æ±¤ÇÂÐ½è¤¹¤ë¤è¤¦¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡ÊÍÌ¶Æè§¡¿ÊÔ½¸¡§óîÆ£·¼²ð¡Ë
