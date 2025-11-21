Eveが、新曲「Underdog」を11月28日に配信リリースする。

本楽曲は、虚実のあいだで揺れる心を描いたダークでエモーショナルな楽曲。“本当の自分”が見えなくなる現代において、“負け犬らしくなっていい”という歌詞の一節が示すように、傷つきながらも生きるすべての人への静かなエールとなっている。耳に残る中毒的なメロディ、切れ味のあるトラックとEve独自の歌詞世界が融合した、今の彼のモードを象徴する楽曲に仕上がっている。

あわせて公開されたジャケットイラストは、イラストレーター OFF SCRIPTが描き下ろしたものとなっている。

なお同楽曲のリリースを記念して、11月22日、23日に開催される『Eve Anniversary Live「UNDERCOVER」』ライブ会場限定プレゼントキャンペーンの開催が決定。兵庫 GLION ARENA KOBEのライブ会場にて、Apple Music Pre-add／Spotify Pre-saveいずれかの完了画面を提示すると、『Underdog特製JKTステッカー』がもらえるキャンペーンとなっている。

