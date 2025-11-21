¥¤¥é¥ó³°Áê¡¢IAEA¤È¤Î¥«¥¤¥í¹ç°Õ¤òÀµ¼°½ªÎ»
¸½ÃÏ»þ´Ö11·î20Æü¡¢±Ñ¹ñ¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¡¢¥É¥¤¥Ä¡¢ÊÆ¹ñ¤¬¹ñºÝ¸¶»ÒÎÏµ¡´Ø¡ÊIAEA¡ËÍý»ö²ñ¤Ç¿ä¿Ê¤·¤¿¥¤¥é¥ó³ËÌäÂê·èµÄ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¥¤¥é¥ó¤Î¥¢¥é¥°¥Á³°Áê¤Ï¡¢¡Ö¤³¤ì¤é¤Î¹ñ¤Ï¥¤¥é¥ó¤ÎÅØÎÏ¤ÈÁ±°Õ¤òÌµ»ë¤·¡¢IAEA¤Î¿®ÍÑ¤ÈÆÈÎ©À¤òÂ»¤Í¡¢¥«¥¤¥í¹ç°Õ¤Ï¥¤¥é¥ó¤ÈIAEA¤ÎÊÝ¾ã´ÆÆÄÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤±¤ë¶¨ÎÏ¤Î´ðÈ×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¤ÈÁÊ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢¥é¥°¥Á³°Áê¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¤¥é¥ó¤ÏIAEA¤Î¥°¥í¥Ã¥·»öÌ³¶ÉÄ¹¤ËÀµ¼°¤Ë½ñ´Ê¤òÁ÷¤ê¡¢¡Ö¥«¥¤¥í¹ç°Õ¤Ï¤â¤Ï¤äÌµ°ÕÌ£¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥¤¥é¥ó¤«¤é¤Ï½ªÎ»¤·¤¿¤È¸«¤Ê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÉ½ÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡ÊÄó¶¡/CRI¡Ë