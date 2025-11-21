中谷美紀、ドイツ人の夫とフォーマルな2ショット「絵になるご夫婦」「仲睦まじくて憧れる」の声
【モデルプレス＝2025/11/21】女優の中谷美紀が、11月21日に自身のInstagramを更新。ビオラ奏者を務めるドイツ人の夫であるティロ・フェヒナー氏との2ショット写真を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】オーストリア在住女優、イケメン夫とスーツ姿
中谷は、ウィーン・フィルのジャパンウィークで音楽に浸った日々を振り返りつつ、ティロ氏が所属するアンサンブル「フィルハーモニクス」の来日公演を告知。写真には、タキシード姿のティロ氏とグレーのセットアップを品よく着こなした中谷が並び立つ姿が収められており、落ち着いた雰囲気の中にも親密さが漂う様子を披露している。
この投稿には「絵になるご夫婦」「品があって素敵」「美しい佇まい」「音楽と空気感まで伝わってくる」「仲睦まじくて憧れる」などの反響が寄せられている。
中谷は2018年、ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団でビオラ奏者を務めるティロ氏と国際結婚。現在はオーストリア・ウィーンに在住している。（modelpress編集部）
